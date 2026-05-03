Slováci bez zlatej bodky, no s uznaním, Dendis: „Treba si to vážiť“
Autor TASR
Trenčín 3. mája (TASR) - Krôčik od historického zlata delil slovenskú hokejovú reprezentáciu do 18 rokov, ktorá predviedla skvelý tímový výkon na domácom svetovom šampionáte. Slovenskí mladíci síce nedali za mimoriadne vydareným turnajom zlatú bodku, napriek tomu však získali uznanie ich trénera Martina Dendisa a tiež hokejového sveta.
Slováci sa prebojovali medzi kvarteto najlepších štvrtý rok po sebe. Počas uplynulých troch rokov im nevyšiel súboj o bronz, teraz v Trenčíne mali už pred záverečným dňom cenný kov istý. Striebrom vyrovnali doterajšie maximum v tejto vekovej kategórii z roku 2003. Slovenský tím vo finále síce prehrával už 0:4, no prinútil Švédov triasť sa o výsledok dvoma rýchlymi gólmi za sebou a následným tlakom. „Veľmi vyrovnaný zápas, kde to bolo o nejakom jednom zlomovom momente. V tom zlomovom momente sa priklonilo šťastie na stranu súpera. Taký je niekedy hokej, ale ja chcem chalanom poďakovať. Ukázali svoj charakter, do poslednej sekundy tomu verili a za stavu 4:0, kedy by sa možno iné mužstvo vzdalo, nám tam padol gól na 4:1, dali sme na 4:2 opäť pri hre bez brankára. Mali sme tam aj trošku odrazy na 4:3 a mohlo to byť ešte aj nejako inak, ale ja chcem chalanom poďakovať za to, čo odviedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, aká sú partia, aká sú hokejová rodina,“ povedal hlavný kormidelník Dendis v mixzóne.
Slovenský tím a celkovo ročník hráčov narodených v roku 2008 patril medzi odpisované. To už po úspešných majstrovstvách sveta neplatí, keďže Slováci zdolali prvýkrát v tejto vekovej kategórii Kanadu a premiérovo vyhrali základnú skupinu. „Chalani dali do toho všetko a my si uvedomujeme, ako sme hrali aj počas celého turnaja. My sme hrali fantastický hokej. Hrali sme moderný hokej, chalani zdolali Kanadu, vyhrali skupinu, prvýkrát v histórii za Slovensko. Hrali sme moderný aktívny hokej a keď sme potrebovali hrať rozumne, sme hrali rozumne a chalani ukázali, aká sú partia. Je priestor iba na chválu a na to, čo chalani urobili. Treba si to vážiť,“ povedal 34-ročný kouč, ktorý takisto významnou mierou stojí za úspechom svojho tímu, aj keď kredit pripisuje svojim zverencom: „Je to hlavne o chalanoch. Môže stáť za tou striedačkou hocijaký tréner, ale keď nie je dobrá partia, keď nie je dobrý kolektív, tak tam môže byť hocijaký tréner. Chalani urobili skvelú partiu, takisto ako za posledné roky, tak aj teraz ukázali, že keď tomu veria, keď hrajú hrdo za Slovensko, tak je všetko možné. Ja som presvedčený o tom, že v tomto tíme je veľmi veľa chalanov, ktorí budú reprezentovať Slovensko aj v budúcnosti a budú prinášať ľuďom takú radosť, akú im priniesli aj tento rok.“
Slováci si okrem tímového úspechu odniesli z turnaja aj štyri individuálne ocenenia. Po dve získali kapitán Adam Goljer a najproduktívnejší hráč turnaja Timothy Kazda. Prvý menovaný bol najlepší obranca turnaja podľa direktoriátu IIHF, druhý si vyslúžil honor najužitočnejšieho hráča šampionátu. Obaja sa spoločne dostali do All-Star tímu. „Je to dlhodobá práca a tí chalani sa poznajú spolu už odjakživa a najdôležitejšie je mať dobrý kolektív, kde si ľudia doprajú, kde sú radi jeden za druhého. Nie je to o jednom hráčovi, ale je to o každom jednom z nich. Chalani veria tomu spoločnému cieľu a to je najdôležitejšie. Dobrá partia, veriť jeden druhému a užívať si to,“ poznamenal Dendis.
Slovákov ťahali dopredu aj fanúšikovia v Trenčíne, ktorí vypredávali Zimný štadión Pavla Demitru. Po finálovom stretnutí zaznela oficiálne iba hymna víťazného Švédska. Slovenské publikum však odmenilo hráčov zaspievaním národnej hymny. „To bolo niečo fantastické. Medaila je medaila, ale keď sa človek pozrie na tú medailu, tak to sú tie spomienky, ktoré sa mu vynoria. Toto bude určite jedna z tých spomienok na každého jedného hráča, čo odviedol pre Slovensko. Ľudia po prehratom zápase videli, čo chalani urobili. Ako hrdo reprezentovali, a keď celý zimný štadión spieval na plné hrdlo slovenskú hymnu, tak to ukazuje, aký je hokej fenomén na Slovensku. Spája spoločnosť a ľudia milujú hokej. Je to prvýkrát za 23 rokov a my si to vážime a sme veľmi radi, že aj ľudia ukázali, ako si vážia to, čo chalani urobili pre našu krajinu,“ uzavrel Dendis.
