Slováci Bosman a Mick získali zlato v kategórii do 23 rokov

Winterberg 18. januára (TASR) - Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman a Bruno Mick získali na ME v nemeckom Winterbergu zlatú medailu v kategórii mužov do 23 rokov. V sobotných pretekoch triumfovali s časom 1:27,099 min pred lotyšským duom Raimonds Baltgalvis, Uldis Jakseboga. Pódium doplnili Maksym Pančuk a Andrij Muts z Ukrajiny.



V mužskej kategórii obsadila mladá slovenská dvojica celkovo 11. miesto so stratou 1,947 sekundy na víťazných Nemcov Tobiasa Wendla a Tobiasa Arlta. Striebro získali Rakúšania Juri Thomas Gatt s Riccardom Martinom Schöpfom a bronz ich krajania Yannick Müller a Armin Frauscher. Ďalšie slovenské duo Tomáš Vaverčák a Matej Zmij preteky nedokončilo.