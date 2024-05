Slováci budú hrať o bronz, Chrenko: Ideme si po medailu

Espoo 4. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov budú hrať na MS vo Fínsku o bronz. V sobotnom semifinále prehrali s tímom USA jednoznačne 2:7, keď ich góly zaznamenali Adam Nemec a Tomáš Chrenko. V nedeľu nastúpia o 13.00 h na zápas o 3. miesto proti zdolanému z druhého semifinále medzi Švédskom a Kanadou.



Slováci držali krok s Američanmi len v prvej tretine, po ktorej bol stav 1:2. V ďalších dvoch častiach obhajca titulu pridal ďalších päť gólov a uspel v trinástom stretnutí v rade na MS, keď naposledy prehral vo finále 2022 so Švédmi 4:6. Útočník James Hagens dosiahol v sobotu tri asistencie a má na svojom konte už 22 bodov (9+13). Vďaka tomu prekonal rekord v počte bodov na jednom šampionáte, ktorý držal Rus Nikita Kučerov z roku 2011 (21, 11+10). Hagensa čaká v nedeľu ešte finálový duel.



Mladí Slováci postúpili medzi elitné kvarteto na svetovom šampionáte osemnásťročných druhýkrát za sebou. Vlani na šampionáte vo Švajčiarsku obsadili štvrté miesto, keď prehrali s Kanaďanmi v súboji o 3. miesto 3:4 po predĺžení. Ich maximom na MS "18" je striebro z roku 2003 v Jaroslavli, v zbierke majú aj bronz z MS 1999 v nemeckých mestách Füssen a Kaufbeuren.



Ocenenie pre trojicu najlepších hráčov slovenského tímu na šampionáte si po zápase prevzali obranca Luka Radivojevič, útočníci Tobias Tomík a Tomáš Pobežal, ktorý je kapitán mužstva.



Martin Dendis, tréner SR: "Som hrdý na chlapcov ako v zápase bojovali a ako sa zomkli jeden za druhého. Dali do toho všetko. Vedeli sme, že Američania sa snažia na každého súpera vybehnúť, dať pár gólov a potom kontrolovať zápas. Som rád, že sme prvotný tlak ustáli a išli sme do druhej tretiny za otvoreného skóre. Tam nás však pribrzdili prinajmenšom diskutabilné vylúčenia a USA zároveň ukázali kvalitu vo svojich presilových hrách. Striedaním brankára sme chceli dať tímu nový impulz. Čaká nás posledný zápas o tretie miesto a urobíme maximum pre to, aby sme doniesli domov bronz."

Adam Nemec, útočník SR a autor gólu: "Bol to veľmi ťažký zápas. Prvú tretinu sme siahali na päty Američanom a keď sme znížili na 1:2, tak sme mali veľa šancí na vyrovnanie. Žiaľ, súper prevzal taktovku zápasu v druhej tretine cez presilovky. Tie majú vynikajúce. Musíme teraz hodiť za hlavu tento zápas, čaká nás posledný duel sezóny a musíme dať do toho v nedeľu všetko."

Tomáš Chrenko, útočník SR a autor gólu: "Prvých desať minút sme mali príliš veľký rešpekt, nehrali sme dobre. Potom sme sa však zlepšili a do druhej tretiny sme išli s cieľom vyrovnať skóre. Američania to však prebrali do svojich rúk, boli sme nedisciplinovaní a emócia na striedačke nebola taká, aká by mala byť. Určite sme mali aj dobré momenty a treba ich preniesť do zajtrajšieho zápasu. Ideme si v ňom po medailu."