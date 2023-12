Slováci budú hrať vo štvrťfinále proti Fínsku, Česi proti Kanade

štvrťfinálový program



utorok 2. januára:



SLOVENSKO - Fínsko (Frölundaborg)



Kanada - Česko (Scandinavium)



USA - Lotyšsko (Frölundaborg)



Švédsko - Švajčiarsko (Scandinavium)







štvrtok 4. januára:



zápas o záchranu:



11.00 Nórsko - Nemecko







15.00 prvé semifinále (Scandinavium)



19.30 druhé semifinále (Scandinavium)







piatok 5. januára:



15.00 zápas o 3. miesto (Scandinavium)



19.30 finále (Scandinavium)





Göteborg 31. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti sa vo štvrťfinále MS hráčov do 20 rokov stretnú s Fínskom. Rozhodli o tom až záverečné zápasy v základnej A-skupine, v ktorých Fínsko zvíťazilo nad Švédskom 5:4 po nájazdoch a Kanaďania zdolali Nemecko 6:3. Slováci nastúpia proti Suomi v utorok v hale Frölundaborg, časy upresní direktoriát turnaja v najbližších hodinách.Američania ako víťazi B-skupiny sa vo štvrťfinále stretnú so štvrtým tímom z "áčka" Lotyšskom, Česi narazia na Kanaďanov. Víťaz A-skupiny Švédi zabojujú o postup proti Švajčiarsku. Nórsko a Nemecko sa medzi najlepšiu osmičku neprebojovali a čaká ich zápas o udržanie sa medzi elitou.O dvojiciach pre semifinále rozhodne nasadenie tímov po základných skupinách. Najvyššie nasadený postupujúci tím zo štvrťfinále sa stretne so štvrtým nasadeným, druhý nasadený s tretím. Finále MS je na programe v piatok 5. januára o 19.30.