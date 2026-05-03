Slováci budú na šampionáte bez Ďalogu i Hudáčka
Ďaloga odohral sobotný zápas (1:5), ale v ňom iba skúsil zaťažiť rameno, s ktorým mal problémy už dlhšie.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilní na MS vo Švajčiarsku (od 15. do 31. mája) obranca Marek Ďaloga a ani útočník Libor Hudáček. Obom zabránilo v účasti na turnaji zranenie. Informoval o tom tréner Vladimír Országh po nedeľnom prípravnom zápase s Lotyšskom.
Ďaloga odohral sobotný zápas (1:5), ale v ňom iba skúsil zaťažiť rameno, s ktorým mal problémy už dlhšie. „S tým zranením jednoducho nemôže pokračovať. S Liborom Hudáčkom som dnes volal, aj on mal problémy s ramenom. Bol na kontrolnom vyšetrení a zistili mu, že má natrhnutú šľachu. Diagnóza je na mesiac bez hokeja. Viem, že chcel prísť, ale žiaľbohu nepríde,“ povedal tréner SR.
Na budúci týždeň sa budú hlásiť na zraze nové mená, po zápase s Lotyšskom urobili tréneri aj rez kádrom smerom von. „Opustí nás Dávid Romaňák, čo sa týka útočníkov, odídu Adam Lukošik a Oleksij Myklucha. Z finalistov českej ligy nás posilní iba Patrik Koch, zo slovenskej útočníci Sebastián Čederle a Samuel Takáč a obranca Tomáš Královič,“ dodal Országh.
Informoval tiež, že k mužstvu sa pridá čerstvý víťaz švédskej ligy Oliver Okuliar. „Oliver sa k nám pripojí. Včera sa mu skončila sezóna a potrebuje oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa a bude s nami len trénovať. Pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne.“
