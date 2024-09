Slováci budú na turnaji v Šamoríne aj s navrátilcom Rickom

Program turnaja FUTSAL BASE v Šamoríne:



17. septembra 2024 o 18.00 h SLOVENSKO - Srbsko



18. septembra 2024 o 18.00 h SLOVENSKO - Fínsko



19. septembra 2024 o 18.00 h Srbsko - Fínsko

Šamorín 16. septembra (TASR) - Slovenskú futsalovú reprezentáciu preveria na domácom turnaji FUTSAL BASE v Šamoríne tímy Srbska a Fínska. Zápasy sú na programe v utorok a v stredu (oba o 18.00 h) a slúžia ako príprava na kvalifikáciu ME 2026 v Lotyšsku a Litve.Vedenie Slovenského Futsalu dostalo pozvánku na medzinárodný turnaj v thajskom Bangkoku koncom augusta, tréneri by však nemali k dispozícii všetkých hráčov, s ktorými počítajú na kvalifikáciu a tak zvolili kvalitnú hernú previerku v známom prostredí v Šamoríne, kam pozvali Srbsko a Fínsko. Slováci štartovali na veľkom turnaji len raz v histórii. Na ME 2022 postúpili zo skupinovej fázy do štvrťfinále, v ktorom bolo nad ich sily favorizované Španielsko.povedal na zraze v Šamoríne asistent trénera Richard Bačo.uviedol Bačo pre futsalslovakia.sk. V nominácii sa po dlhšom čase objavil aj Gabriel Rick, ktorý v najbližšej sezóne oblečie dres Podpor Pohybu Košice v Niké Futsal Extralige.povedal o Rickovi Bačo.Rick sa návratu do reprezentácie vcelku potešil.poznamenal Rick pre web Futsalslovakia.