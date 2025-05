Slováci budú o rok na MS v skupine s USA, Švédskom i Českom

Rebríček IIHF po MS 2025:



1. Rusko 4065*, 2. (1) USA 3985, 3. (2) Švajčiarsko 3975, 4. (3) Kanada 3935, 5. (4) Švédsko 3915, 6. (5) Česko 3860, 7. (6) Fínsko 3780, 8. (7) Nemecko 3710, 9. (8) Dánsko 3625, 10. (9) SLOVENSKO 3595, 11. (10) Lotyšsko 3585, 12. (11) Rakúsko 3465, 13. (12) Nórsko 3370, 14. Kazachstan 3265**, 15. Francúzsko 3255**, 16. Bielorusko*, 17. (13) Slovinsko 3180, 18. (14) Maďarsko 3170, 19. (15) Veľká Británia 3100, 20. (16) Taliansko 3025



* - "zmrazený renking" - vylúčenie z MS 2026



** - zostup do A-skupiny I. divízie MS



číslo v zátvorkách určuje nasadenie do skupín



predbežné zloženie základných skupín MS 2026 podľa renkingu IIHF:



A-skupina: USA, Švédsko, Česko, Dánsko, SLOVENSKO, Nórsko, Slovinsko, Taliansko



B-skupina: Švajčiarsko, Kanada, Fínsko, Nemecko, Lotyšsko, Rakúsko, Maďarsko, Veľká Británia

Štokholm 26. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti by sa na budúcoročných MS vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg mali v základnej skupine stretnúť s majstrami sveta z USA, Švédskom i Českom. Rozhodlo o tom konečné poradie tímov na skončenom svetovom šampionáte v Štokholme a Herningu a ich postavenie v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).Rozdelenie tímov do skupín MS vychádza z aktuálneho rebríčka IIHF, ktorý zohľadňuje výsledky z uplynulých piatich významných turnajov (MS a ZOH), pričom najväčšiu váhu má práve čerstvo skončený svetový šampionát. Slováci na ňom obsadili 11. miesto a v rebríčku IIHF klesli so ziskom 3595 bodov z deviatej na desiatu pozíciu. Predstihli ich Dáni, ktorí vďaka semifinálovej účasti poskočili o dve miesta nahor. Vylúčenie Ruska z MS, ktoré sa po zmrazení svojej pozície dostalo na čelo renkingu, však Slovákov posúva na deviatu priečku. Rusi a Bielorusi sa na MS 2026 nepredstavia, o čom rozhodla Rada IIHF už vo februári. Obe krajiny sú vyradené z turnajov IIHF aj počas sezóny 2025/2026 pre vojenskú inváziu na Ukrajine.Skupiny sa zostavujú podľa dopredu stanoveného nasadzovacieho kľúča. V A-skupine figurujú tímy z pozícií rebríčka 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 a 16, do B-skupiny putujú tímy z pozícií 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 a 15. Slovenskí reprezentanti by tak mali hrať na MS 2026 v A-skupine, kde by ich okrem nových lídrov rebríčka a čerstvých majstrov sveta Američanov, bronzových medailistov z MS 2025 Švédov a rivalov z Česka mali čakať aj súboje s Dánskom, Nórskom, Slovinskom a nováčikom elitnej kategórie Talianskom. Organizátor však má právo dve tímy vymeniť a rozhodnúť, v ktorej skupine bude hrať domáci tím. Švajčiari zatiaľ neurčili, či sa A-skupina bude hrať v Zürichu alebo vo Fribourgu.