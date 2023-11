Slováci budú pri žrebe v treťom koši spolu s Holandskom i Českom

Nasadenie do košov pri žrebe základných skupín ME 2024 (Hamburg, 2. decembra):



1. kôš: Nemecko (hostiteľ), Portugalsko, Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Anglicko



2. kôš: Maďarsko, Turecko, Rumunsko, Dánsko, Albánsko, Rakúsko



3. kôš: Holandsko, Škótsko, Chorvátsko, Slovinsko, SLOVENSKO, Česko



4. kôš: Taliansko, Srbsko, Švajčiarsko, víťaz play off A-vetvy, víťaz play off B-vetvy, víťaz play off C-vetvy







postupujúci na ME 2024 z kvalifikácie:



A-skupina: Španielsko, Škótsko



B-skupina: Francúzsko, Holandsko



C-skupina: Anglicko, Taliansko



D-skupina: Turecko, Chorvátsko



E-skupina: Albánsko, Česko



F-skupina: Belgicko, Rakúsko



G-skupina: Maďarsko, Srbsko



H-skupina: Dánsko, Slovinsko



I-skupina: Rumunsko, Švajčiarsko



J-skupina: Portugalsko, SLOVENSKO







semifinálové dvojice play off:



A-vetva: Poľsko - Estónsko, Wales - Fínsko/Ukrajina/Island



B-vetva: Izrael - Ukrajina/Island, Bosna a Hercegovina - Fínsko/Island



C-vetva: Gruzínsko - Luxembursko, Grécko - Kazachstan







termíny ME 2024:



2. decembra: žreb záverečného turnaja



21. marca: semifinále play off



26. marca: finále play off



14. júna: otváracie stretnutie šampionátu (Mníchov)



14. júla: finále ME (Berlín)







Hamburg 22. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti budú na žrebovaní základných skupín budúcoročných ME v treťom výkonnostnom koši spolu s Holandskom, Škótskom, Chorvátskom, Slovinskom a Českom. EURO už pozná 21 účastníkov, o zvyšných troch rozhodne play off Ligy národov.V prvom výkonnostnom koši figurujú usporiadateľ šampionátu Nemecko a spolu s ním Portugalsko, vicemajstri sveta z Francúzska, Španielsko, Belgicko a finalista predošlého európskeho šampionátu Anglicko. V druhom sú nasadené Maďarsko, Turecko, Rumunsko, Dánsko, Albánsko a Rakúsko. Neznámy je zatiaľ úplný menoslov štvrtého koša, v ktorom sú obhajcovia titulu Taliani, spolu s nimi Srbi a Švajčiari. Doplnia ich traja víťazi play off LN.V baráži o zvyšné tri miestenky zabojuje 12 krajín - Poľsko, Estónsko, Wales, Fínsko, Ukrajina, Island, Izrael, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Grécko, Kazachstan a Luxembursko. Žreb play off Ligy národov je na programe vo štvrtok vo švajčiarskom Nyone. Semifinálové stretnutia sa odohrajú 21. marca budúceho roka a konečná "dvadsaťštvorka" tímov bude známa po finále o päť dní neskôr.Žreb záverečného turnaja prebehne v sobotu 2. decembra v Hamburgu (18.00 SEČ).