Slováci by mali byť budúci rok v Ostrave: V skupine vyzvú finalistov

Rebríček IIHF po semifinále MS 2023 (miesta sa už meniť nebudú):



1. Kanada 3710 (alebo 3750),

2. Fínsko 3680,

3. USA 3540 (alebo 3560),

4. Nemecko 3435 (alebo 3475),

5. Švédsko 3400,

6. Švajčiarsko 3375,

7. (dočasne vylúčené) Rusko 3350,

8. Česko 3335,

9. SLOVENSKO 3290,

10. Lotyšsko 3190 (alebo 3210),

11. Dánsko 3100,

12. Nórsko 2870 ...



Tampere/Riga 25. mája (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia bude hrať o rok na MS pravdepodobne v Ostrave. Podľa rebríčka IIHF, ktorý začne oficiálne platiť hneď po nedeľnom finále v Tampere, by sa v tejto vetve mala stretnúť aj s oboma finalistami vrcholiaceho šampionátu, či nováčikom z Poľska. Prípadnú výmenu tímov na niektorej príbuznej pozícii môžu určiť organizátori na pondelkovom mítingu s vedením IIHF a s majiteľmi televíznych práv.Definitívny renking 2023 určí zloženie dvoch osemčlenných základných skupín MS 2024 v Česku takto:Ostrava (1-4-5-8-9-12-13-16): Kanada, Nemecko, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko, Francúzsko, Kazachstan, PoľskoPraha (2-3-6-7-10-11-14-15): Fínsko, USA, Švajčiarsko, Česko, Dánsko, Nórsko, Rakúsko, V. Británia.Dočasne vylúčené Rusko má zmrazený renking, okolo ktorého viac stúpajú a menej klesajú iné tímy. A keďže Rusi (i Bielorusi) sa na vrcholný turnaj vrátia najskôr v roku 2025, Česko, ktoré už kleslo na 8. priečku, má v reťazci nasadenia do skupín sedmičku. Tým pádom je v inej skupine ako Slovensko, ktoré má namiesto deviatky osmičku. Na čelo renkingu sa vrátila Kanada a pozície riadne poprehadzovalo Nemecko, ktoré vo štvrtok vo štvrťfinále bojovalo nielen o postup, ale aj o to, či postúpi z 9. pozície vyššei a bude mať istú priamu účasť na ZOH 2026. Teraz je už štvrté, keď predstihlo aj Švédov.