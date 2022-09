Slováci by sa mohli predstaviť v kvalifikácii o Svetový pohár

New York 16. septembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia by mohla byť jeden z účastníkov kvalifikácie o postup do hlavnej fázy Svetového pohára v roku 2024. Zoznam účastníkov prestížneho podujatia zatiaľ nie je známy, podľa ESPN by sa však na ňom malo predstaviť celkovo desať tímov a zámorský portál v menoslove kandidátov uviedol aj Slovensko.



"V roku 2024 možno spravíme minikvalifikáciu ako súčasť turnaja," povedal pre ESPN komisár NHL Bill Daly v súvislosti s prípravami na Svetový pohár 2024. Ten by sa mal hrať vo februári v dejiskách v Severnej Amerike i v Európe. Zámorská profiliga by v takom prípad mala prestávku a na turnaji by mohli štartovať najväčšie hviezdy svetového hokeja. Kvalifikácia by sa hrala tesne pred hlavným turnajom. Dva tímy z desiatich by vypadli v kvalifikácii, osem by pokračovalo v hlavnej fáze.



Nepočíta sa s tým, že na štvrtom ročníku budú štartovať Tímy Severnej Ameriky a Európy, tak ako to bolo naposledy v roku 2016. Európsky výber sa vtedy v Toronte dostal až do finále, v ktorom prehral dvakrát s Kanadou. Tentoraz pôjde iba o turnaj národných tímov, Kanadu, USA, Švédsko, Fínsko, Česko a Rusko by podľa ESPN mohli doplniť Švajčiarsko, Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, prípadne iné krajiny.



Vzhľadom na pokračujúcu inváziu na Ukrajine zatiaľ nie je jasné, ako sa organizátori postavia k štartu Ruska. Poďľa Dalyho je zatiaľ príliš skoro o tom hovoriť, no ruských hráčov chce vedenie NHL na turnaji mať. "Určite chceme, aby tam hrali a oni to budú takisto chcieť," uviedol komisár NHL s tým, že budú hľadať možné cesty ako to urobiť. Môže to znamenať prijatie podobného prístupu ako na OH a nechať ruských hráčov súťažiť, ale nie pod menom a vlajkou svojej krajiny.