Slováci chcú aspoň bronz, Čerešňák: „Necháme tam všetko“
Slovákom sa nedarilo ani v presilovkách a Američania potvrdili, prečo sú najlepším tímom na turnaji v početnej nevýhode.
Autor TASR
Miláno 21. februára (TASR) - Na nezdar zo semifinálovej prehry 2:6 s výberom USA chcú slovenskí hokejisti čo najskôr zabudnúť a sú pripravení na ZOH v Miláne obhájiť bronz spred štyroch rokov. Podľa Petra Čerešňáka však musia podať oveľa lepší výkon ako v zápase s Američanmi a prehru hodiť rýchlo za hlavu.
Po semifinálovom dueli boli Slováci sklamaní, medzi nimi aj brankár Samuel Hlavaj. Ten išiel dolu z klziska po štvrtom inkasovanom góle, nahradil ho Stanislav Škorvánek. „Ja som sa necítil zle, len to tam Američanom jednoducho napadalo. Bol to z našej strany zlý zápas. Ako keby sme sa niečoho zľakli, neviem čoho. Ale nebolo to z našej strany to, na čo sme boli zvyknutí počas základnej skupiny a vo štvrťfinále,“ uviedol Hlavaj.
Dodal, že Slováci mali pred súperom zbytočne veľký rešpekt. Po prvej tretine viedol zámorský výber 2:0, po dvoch už o päť gólov. V tretej dali slovenskí reprezentanti dva góly a inkasovali len raz a ako tak výsledok aspoň skorigovali. „Po druhej tretine sme si povedali, že všetko je otvorené a je ešte dosť času na to, aby sme niečo so zápasom spravili. Napokon sa nám podarilo dať aspoň dva góly,“ konštatoval Hlavaj. O bronz Slovákov čaká Fínsko, Severanov zverenci Vladimíra Országha zdolali v skupine 4:1. „Je to asi pre nás ten najdôležitejší zápas. Musíme sa dobre nachystať,“ zdôraznil slovenský gólman.
Sklamaný bol aj obranca Čerešňák: „Ak chceme zdolať jeden z tých top tímov, tak výkon musí od nás stopercentný. Tam musia byť dobré presilovky, musia byť dobré oslabenia a musí byť disciplína. A to dnes nebolo. V prvých dvoch tretinách sa rozhodol celý zápas, my sme síce potom dali góly ale oni to už kontrolovali.“
Slovákom sa nedarilo ani v presilovkách a Američania potvrdili, prečo sú najlepším tímom na turnaji v početnej nevýhode. „My sme mali problém sa vôbec dostať do pásma. Naša druhá presilovková lajna si to možno iba zbytočne komplikovala. Mohli sme si to zjednodušiť, ale to je na rozbor. Ale hrali tie oslabovky dobre. Nebol to dobrý výkon, ale stále máme o čo hrať. Hodíme to za hlavu. Vieme, že keď chceme zdolať Fínov, musíme podať skvelý výkon od každého a potom môžeme pomýšľať na nejaký úspech,“ dodal skúsený obranca.
Čerešňák verí, že slovenskí hokejisti majú mentálnu silu na to, aby zápas o bronz zvládli a mohli tak potešiť fanúšikov na Slovensku. „Možnože je lepšie, že sa zápas hrá už na druhý deň, nemusíme premýšľať, čo sa stalo zle v tom predchádzajúcom. Vyspíme sa, odpočinieme. Necháme tam všetko, ale výkon musí aj nejako vyzerať,“ uzavrel.
