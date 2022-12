Slováci chcú Kaufland Cup vyhrať, Ramsay: Naše očakávania sa nemenia

Na snímke hokejista Róbert Lantoši na tlačovej konferencii počas zrazu členov reprezentácie SR pred Vianočným Kaufland Cupom 12. decembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti chcú uspieť v oboch zápasoch Vianočného Kaufland Cupu. Reprezentačný tréner Craig Ramsay to uviedol na úvod reprezentačného zrazu pred turnajom troch tímov, v rámci ktorého domáci nastúpia proti Nórsku (15.12.) a Lotyšsku (17.12.).uviedol Ramsay v pondelok na začiatku zrazu v Bratislave. Tesne pred jeho začiatkom prišlo v dôsledku zranení k trom zmenám v zostave. Petra Čerešňáka, Miloša Romana a Mareka Hrivíka nahradili Mário Grman, Matúš Sukeľ a Maroš Jedlička.povedal k chýbajúcim hráčom Ramsay.uviedol Grman, ktorý s nomináciou nepočítal, ale pri pozvánke na turnaj neváhal. Rovnaký prístup mal aj Jedlička, ktorého kouč zrejme vyskúša na centri.povedal mladý útočník.povedal tréner k malej streleckej efektivite tímu, ktorá sa ukázala na novembrovom Nemeckom pohári. Rovnakého problému sa obáva aj teraz:Súčasťou nominácie sú aj dvaja nováčikovia, obaja na brankárskom poste - Samuel Hlavaj a Stanislav Škorvánek. Mužstvo absolvuje od pondelňajšieho zrazu do prvého duelu na turnaji tri tréningové jednotky. Vo štvrtok o 18.00 ich čaká prvý súboj s Nórskom, v piatok majú voľno, na programe je duel Nórov s Lotyšmi. V sobotu vyvrcholí domáce podujatie stretnutím Slovenska s Lotyšskom so začiatkom o 13.00 h.Káder SR pred Vianočným Kaufland Cup-om 2022:Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava, 0 štartov v A-tíme), Stanislav Škorvánek (HK Dukla Michalovce, 0)Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava, 3 zápasy/1 gól), Martin Bučko (HC Dynamo Pardubice, ČR, 22/1), Martin Gernát (HC Lausanne, Švaj., 60/7), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 2/0), Mário Grman (HC Vítkovice, ČR, 54/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec, ČR, 22/1), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera, ČR, 47/1), Martin Marinčin (HC Oceláři Třinec, ČR, 42/6)Útočníci: Martin Bakoš (HC Ajoie, Švaj., 64/13), Peter Cehlárik (EV Zug, Švaj., 38/13), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín, 3/2), Marko Daňo (HC Oceláři Třinec, ČR, 43/6), Daniil Fominych (HC Slovan Bratislava, 10/3), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec, ČR, 7/1), Maroš Jedlička (HKM Zvolen, 2/0), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav, ČR, 29/1), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav, ČR, 43/5), Matúš Sukeľ (HC Verva Litvínov, ČR, 48/9), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 18/6), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica, 17/2)Realizačný tím:generálny manažér: Miroslav Šatanmanažérka: Zuzana Chrenkováhlavný tréner: Craig Ramsayasistenti trénera: Peter Frühauf, Andrej Podkonický, Ján Pardavýtréner brankárov: Ján Lašákvideoanalytik: Igor Andrejkovičlekár: MUDr. Pavol Laukofyzioterapeuti: Martin Babják, Vladimír Čavojecvýstrojoví manažéri: Marek Jenčík, Juraj Stopkamédia manažéri: Peter Jánošík, Tomáš KyselicaProgram Vianočného Kaufland Cupu 2022:štvrtok 15. decembra18.00 Slovensko – Nórskopiatok 16. decembra17.00 Nórsko – Lotyšskosobota 17. decembra13.00 Slovensko – Lotyšskoha ms lg