Slováci chcú na MS20 postúpiť do štvrťfinále, top favorit je Kanada

Nominácia SR 20 na MS "20" v Kanade:



brankári: Patrik Andrisík (HK Brezno Knights), Adam Gajan (Green Bay, Gamblers/USHL), Matej Marinov (Fargo Force/USA)



obrancovia: Pavol Funtek (Ketterä/Fín.), Šimon Groch (HK Spišská Nová Ves), Michal Laurenčík (HC Nové Zámky/HC Topoľčany), Dávid Nátny (HC 21 Prešov), Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Šimon Bečár (Corpus Christi IceRays/USA), Jozef Viliam Kmec (Prince George Cougars/Kan.), Šimon Nemec (Utica CometsL/USA), Marián Moško (Lincoln Stars/USA), Maxim Štrbák (Sioux Falls Stampede/USA)



útočníci: František Dej (HC Slovan Bratislava), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Adam Sýkora (HK Nitra), Alex Šotek (HC Slovan Bratislava), Alex Čiernik (Södertälje SK/(Švéd.), Tim Danielčák (HC Litvínov/ČR), Dalibor Dvorský (AIK Štokholm/Švéd.), Libor Nemec (Lukko Rauma/ (Fín.), Marcel Štefančík (Lulea HF/Švéd.), Róbert Bačo (Moose Jaw Warriors/Kan.), Samuel Honzek (Vancouver Giants/Kan.), Filip Mešár (Kitchener Rangers/Kan.), Servác Petrovský (Owen Sound Attack/Kan.), Peter Repčík (Charlottetown Islanders/Kan.), Adam Žlnka (Falls Stampede/USA)







Program SR "20" v základnej B-skupine MS (časy sú v SEČ):



Utorok, 27. decembra: Fínsko - Slovensko /17.00/



Streda, 28. decembra: Slovensko - USA /22.00/



Piatok, 30. decembra: Slovensko - Lotyšsko /17.00/



Sobota, 31. decembra: Švajčiarsko - Slovensko /17.00/







Prehľad majstrov sveta na MS hráčov do 20 rokov od roku 2000:



2000: Česko



2001: Česko



2002: Rusko



2003: Rusko



2004: USA



2005: Kanada



2006: Kanada



2007: Kanada



2008: Kanada



2009: Kanada



2010: USA



2011: Rusko



2012: Švédsko



2013: USA



2014: Fínsko



2015: Kanada



2016: Fínsko



2017: USA



2018: Kanada



2019: Fínsko



2020: Kanada



2021: USA



2022: Kanada

Moncton/Halifax 22. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vstúpia do MS (26. decembra - 5. januára) s cieľom potvrdiť silu súčasnej generácie a napraviť dojem z uplynulého šampionátu, na ktorom nepostúpili do štvrťfinále. V pozícii najväčšieho favorita turnaja bude domáca Kanada, v jej zostave nechýba pravdepodobná jednotka draftu 2023 Connor Bedard a ani štvorka vlaňajšieho Shane Wright.Slovenský tím chce potvrdiť svoje kvality aj s pomocou draftovej dvojky Šimona Nemca či útočníkov Serváca Petrovského, Filipa Mešára a Samuela Honzeka, ktorí zažívajú produktívne sezóny v zámorských ligách. Slováci sa na turnaji predstavia takmer v najsilnejšom zložení. Vedenie reprezentácie sa snažilo o príchod útočníka Juraja Slafkovského, ktorý od úvodu sezóny pravidelne nastupuje v drese Montrealu Canadiens v NHL, no jeho štart na MS "20" bol nepravdepodobný. O turnaj prišiel aj ďalší útočník, ktorý pôsobí v zámorí. Jakub Demek pre zdravotné problémy zatiaľ neodohral ani jeden zápas v tejto sezóne.V nominácii trénera Ivana Feneša je 28 hráčov (3 brankári, 10 obrancov, 15 útočníkov), z ktorých až 13 pôsobí v zámorských súťažiach. Šampionát sa tradične koná na prelome rokov, no vlaňajší sa pre viacero pozitívnych prípadov na ochorenie Covid-19 skončil predčasne. Slováci na ňom stihli odohrať dva zápasy a turnaj sa napokon odohral v náhradnom augustovom termíne. Fenešovi zverenci na ňom nepostúpili zo základnej skupiny do štvrťfinále a obsadili predposledné 9. miesto. V súčasnom kádri je z augustového kádra 11 hráčov - brankár Patrik Andrisík, obrancovia Šimon Groch, Jozef Viliam Kmec, Dávid Nátny, Maxim Štrbák, Boris Žabka, útočníci Dalibor Dvorský, Samuel Honzek, Martin Mišiak, Servác Petrovský a Adam Sýkora.Viacerí hráči by si do turnaja radi preniesli formu z klubov. Priemer vyše bod na zápas si v kanadskej juniorskej súťaži udržiavajú útočníci Mešár i Petrovský, vo WHL sa darí Samuelovi Honzekovi, ktorý sa pohyboval v prvej desiatke bodovania ligy. Šancu ukázať sa zámorským skautom chce využiť aj útočník švédskeho AIK Dalibor Dvorský, ktorý by mal byť podľa predbežných odhadov najvyššie draftovaný Slovák v roku 2023.uviedol Feneš pre hockeyslovakia.sk.Slovenskí reprezentanti odohrajú zápasy v 70-tisícovom meste Moncton a v základnej B-skupine sa postupne stretnú s Fínskom, USA, Lotyšskom a Švajčiarskom. Do začiatku MS ich 24. decembra čakala generálka s Rakúskom (24. decembra, 00:00 SEČ), ktorej predchádzali prehry s Nemeckom (0:5) a Kanadou (1:6). Turnaj sa pre Slovensko začne 27. decembra o 17.00 SEČ zápasom proti Fínsku. Po základných skupinách bude nasledovať vyraďovacia fáza štvrťfinálovými zápasmi (a tiež duelmi o udržanie) v pondelok 2. januára. Finále je na programe v piatok 6. januára o 00:30 SEČ.V pozícii najväčšieho favorita budú domáci Kanaďania, ktorí by radi získali jubilejný 20. titul. Do šampionátu vstúpia v pozícii obhajcov titulu majstrov sveta, keď vo finále preložených MS zdolali Fínsko 3:2 po predĺžení. Fanúšikovia "javorových listov" budú mať veľké očakávania najmä od dvojice Bedard, Wright, ktorú v prvom útoku pravdepodobne doplní ďalší veľký talent kanadského hokeja Brennan Othmann. Práve Fíni (doteraz 5 titulov) sú jeden z najvážnejších adeptov na kanadský skalp a radi by pokračovali v zaujímavej postupke, keď na uplynulých troch šampionátoch obsadili postupne štvrté, tretie a druhé miesto. K favoritom však budú patriť aj USA, Švédi aj Česi.Slovenskí hokejisti priniesli v ére samostatnosti dva cenné kovy z MS "20," keď v rokoch 1999 a 2015 získali bronz. Slovensko bude mať na šampionáte zastúpenie aj medzi rozhodcami. Jedným z 12 hlavných arbitrov je Tomáš Hronský, medzi 11 čiarovými figuruje Daniel Konc.Turnaj sa mal pôvodne konať v Novosibirsku a Omsku, ale po invázii Ruska na Ukrajinu mu Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) odobrala štatút usporiadateľskej krajiny. Rusko a Bielorusko zároveň vylúčila zo všetkých šampionátov a vrcholných akcií.