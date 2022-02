Slováci chcú na ZOH do štvrťfinále, v ceste im stoja Nemci

Play off o štvrťfinále (utorok 15. februára, 5.10 SEČ, National Indoor Stadium):



predpokladané zostavy:



SR: Rybár (Konrád) - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec - Takáč, Hrivík, Cehlárik - Jurčo, Hudáček, Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Regenda, Roman, Slafkovský - Daňo



otázny: Ďaloga



Nemecko: Aus den Birken (Niederberger) - Nowak, M. Müller, Holzer, Wagner, Abeltshauser, J. Müller, Brandt, Bittner - Plachta, Kahun, Rieder - Pföderl, Loibl, Noebels - Tiffels, Hager, Ehliz - Kühnhackl, Krämmer, Bergmann



Peking 14. februára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sú odhodlaní pobiť sa o postup do štvrťfinále ZOH v Pekingu a pre úspech urobia maximum. Na utorňajší duel s Nemeckom (5.10 SEČ) sa naladili triumfom v záverečnom stretnutí skupinovej fázy s Lotyšskom (5:2) a veria, že si z neho prenesú streleckú formu i dobrý výkon v obrane aj ďalej. Víťaz kvalifikačného zápasu sa vo štvrťfinále stretne s USA.Zverenci trénera Craiga Ramsayho nemali vydarený štart do olympijského turnaja v Pekingu, keď v úvodných dvoch zápasoch prehrali so severskými súpermi. Najprv podľahli Fínsku vysoko 2:6 a následne nestačili ani na Švédsko (1:4). V oboch stretnutiach súperov prestrieľali, no doplatili na veľmi slabú koncovku a taktiež mnohé individuálne chyby, ktoré favoriti turnaja nemilosrdne potrestali. Hráči absolvovali pred záverečným vystúpením v C-skupine spoločný míting a ten slávil úspech. Po zlepšenom výkone zdolali Lotyšov, pričom mali takmer v celom priebehu zápasu prevahu.," upozornil útočník Tomáš Jurčo.Slováci majú s Nemeckom mierne priaznivú bilanciu, zo 64 zápasov vyhrali 35, jeden sa skončil remízou a v 28 ťahali za kratší koniec. Skóre hovorí taktiež v ich prospech v pomere 158:143. Posledný vzájomný duel odohrali už v dejisku ZOH, ten však nemal parametre riadneho prípravného stretnutia. Hral sa na 2x20 minút, plus ďalších päť minút vo formáte 3 na 3, Ramsayho zverenci v ňom prehrali 3:5. "" povedal kapitán Marek Hrivík.Posledný riadny duel odohrali tímy vlani na Nemeckom pohári v Krefelde, kde domáci vyhrali 4:1, predchádzajúce dve stretnutia vyhralo Slovensko na jar 2021 v Piešťanoch 2:1 a 4:3 po nájazdoch. Na veľkých turnajoch sa krajiny stretli naposledy na MS 2019 v Košiciach, Slováci prehrali na domácej pôde tesne 2:3, keď nezvládli koniec a Nemci rozhodli dvoma gólmi v záverečných dvoch minútach. Posledné víťazstvo Slovenska na MS sa datuje do roku 2013, keď v základnej skupine v Helsinkách vyhralo 3:2. Krajiny majú bohatú históriu aj zo ZOH. Slováci prehrali s Nemeckom 0:3 na predturnaji v Salt Lake City 2002, v Nagane 1998 v súboji o 9. miesto 2:4 a štyri roky predtým v Lillehammeri v skupine o 5.-8. priečku vyhrali 6:5 po predĺžení.Teraz môže Slovákov posunúť triumf medzi najlepšiu osmičku turnaja. "," povedal Jurčo.Nemci v základnej skupine príliš neoslnili. Na úvod prehrali s Kanadou 1:5, potom tesne zdolali domácich outsiderov 3:2 a následne podľahli rovnakým výsledkom USA. Najproduktívnejší hráč tímu je trojbodový Dominik Kahun (1+2), proti Slovensku sa vráti do obrany skúsený Marko Nowak, ktorý sa zranil v úvodnom dueli s Kanadou a ďalšie dve stretnutia v A-skupine vynechal.," uviedol Ján Pardavý.Podľa asistenta trénera by mala zostava zostať takmer totožná s tou zo zápasu s Lotyšskom: "" V bránke by mohol dostať šancu opäť Patrik Rybár. "" povedal Pardavý s tým, že mužstvo je okrem malých šrámov zdravotne v poriadku. Otázny je však stále štart obrancu Mareka Ďalogu, ktorý sa zotavuje po zranení. O tom sa malo rozhodnúť ešte v pondelok večer.