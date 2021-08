Slováci chcú postup z predkvalifikácie MS, Meleščenko je optimista

Nominácia Slovenska na druhé kolo predkvalifikácie MS 2023 (13. – 18. augusta, Skopje/Sev. Mac.):



hráči: Mário Ihring (OSE Lions/Maď.), Matej Majerčák (BC Prievidza), Timotej Malovec, Richard Körner, Michael Fusek (všetci Inter Bratislava), Šimon Krajčovič, David Abrhám (obaja Patrioti Levice), Matúš Hronský (Wasatch Academy/USA), Jakub Mokráň (Iskra Svit), Jakub Petráš, Róbert Rožánek (obaja BC Geosan Kolín/ČR), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.)



realizačný tím: Oleg Meleščenko - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - manažér tímu, Jakub Chudý - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič – lekár







Program Slovenska v F-skupine predkvalifikácie MS 2023:



piatok 13. augusta o 19.00 h: Švajčiarsko - SLOVENSKO



sobota 14. augusta o 19.00 h: SLOVENSKO - Severné Macedónsko



utorok 17. augusta o 19.00 h: SLOVENSKO - Švajčiarsko



streda 18. augusta o 19.00 h: Severné Macedónsko - SLOVENSKO

Bratislava 7. augusta (TASR) - Slovenskú basketbalovú reprezentáciu čaká budúci týždeň druhé kolo predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023. "Bublina" v macedónskom Skopje rozhodne o tom, akým smerom sa bude uberať výber trénera Olega Meleščenka v najbližších rokoch. Jeho zverenci majú v tomto smere jasný cieľ - získať jednu z dvoch postupových miesteniek.Reprezentačné družstvo sa kontinuálne pripravovalo počas celého leta na kľúčovú fázu predkvalifikácie MS 2023. Po úvodnom "zoznamovacom" zraze si nový tréner Slovenska vybral 16 hráčov, s ktorou sa od začiatku júla pripravoval v bratislavskej Eurovia aréne.zhodnotil prípravu pre TASR reprezentačný tréner Slovenska.Počas tohto obdobia odohrali Slováci celkovo šesť prípravných duelov, zapísali si v nich dve víťazstvá a štyri prehry. Úspechom sa skončil dvojzápas s Írskom (85:84 a 85:76), naopak nestačili na Portugalsko (70:75), Angolu (59:86) a Lotyšsko (81:85 a 84:91). Séria prípravných zápasov mala gradujúcu kvalitu súperov a zároveň pripravovala hráčov na režim v "bubline".uviedol Meleščenko.Zmenami prešiel prirodzene aj herný prejav Slovákov, keďže na lavičke je nový kouč. To sa ukázalo aj v samotných prípravných zápasoch:Slovenskému tímu sa napokon nevyhli drobné absencie, tréner Meleščenko nemôže počítať so službami Tomáša Pavelku. Do finálneho výberu sa napokon nedostalo ani duo Kyle Kuric a Marek Doležaj, respektíve Jakub Merešš a Juraj Páleník.Druhé kolo predkvalifikácie MS 2023 sa odohrá nárazovým spôsobom. V priebehu šiestich dní sa všetky duely F-skupiny odohrajú v "bubline" v macedónskom Skopje. Najskôr čaká na Slovákov Švajčiarsko (13. a 17. augusta o 19.00 h) a následne domáca reprezentácia (14. a 18. augusta o 19.00 h). Do samotnej kvalifikácie postúpia tímy na prvom a druhom mieste.načrtol Meleščenko ciele v druhom kole predkvalifikácie MS 2023.