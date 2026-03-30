Slováci chcú potešiť divákov dobrým výkonom proti Rumunsku
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Potešiť divákov dobrým výkonom a ideálne víťazstvom si dali za cieľ slovenskí futbalisti pred utorkovým domácim zápasom proti Rumunsku. Duel dostal označenie prípravný po štvrtkovom vypadnutí Slovenska v semifinále baráže o účasť na majstrovstvách sveta 2026 proti Kosovu.
Slovenský futbal sa bude konfrontovať s rumunským tretí raz za necelé dva roky. Na majstrovstvách Európy 2024 v Nemecku si výber trénera Francesca Calzonu zahral proti Rumunom v záverečnom stretnutí E-skupiny, v ktorom sa zrodila remíza 1:1. Tá znamenala postup oboch do osemfinále európskeho šampionátu. Vlani sa národný tím do 21 rokov stretol s rovesníkmi z Rumunska takisto v závere skupiny na domácich ME tejto vekovej kategórie. V tomto dueli naopak nešlo o nič, oba tímy hrali bez šance postúpiť, pričom mladí Slováci vyhrali 2:1 po góloch Tomáša Suslova a Adama Oberta. Rovnaký podtón bez tlaku bude mať aj utorkový súboj A-tímov. „Budeme určite chcieť pozitívne zakončiť zraz. Ideálne víťazstvom a dobrým výkonom. Mám dobré spomienky na tento zápas proti Rumunsku v dvadsaťjednotke, aj keď sa o nič nehralo. Napriek tomu sme si vtedy povedali, že prístup musí byť stopercentný a chceli sme dobre zakončiť EURO, čo sa aj podarilo. Teraz nastal rovnaký zápas, keď nehráme o postup na MS, ale určite chceme dať do toho maximum. Podať dobrý výkon pred našimi fanúšikmi a našimi rodinami,“ vyhlásil Obert.
Do zostavy Slovenska sa vrátil vo štvrtok Suslov, ktorý od leta pauzoval a minúty na klubovej úrovni zbieral postupne. Dvadsaťtriročný krídelník talianskeho Hellasu Verona naskočil do zápasu proti Kosovu v pozícii striedajúceho hráča po zranení Lea Sauera v závere prvého polčasu. V druhom dejstve patril k najaktívnejším hráčom slovenskej ofenzívy. „Sme sklamaní z výsledku. Myslím si, že sme mali na to, aby sme tento zápas zvládli. Bolo to pre mňa náročné, keďže som nemal mesačné zranenie. Myslím si, že tých 45-60 minút som pripravený hrať, v klube som odohral najviac 30. Každý týždeň sa cítim lepšie a myslím si, že za chvíľu budem pripravený odohrať celých 90 minút,“ povedal Suslov.
Kosovčania boli v Bratislave mimoriadne efektívni. Vďaka tomu si zahrajú v domácom prostredí o prvú účasť na veľkom turnaji proti Turecku. „Súper vystrelil päťkrát a my sme z toho štyrikrát inkasovali, to sa ťažko vyhráva. Pred začiatkom kvalifikácie sme si dali za cieľ hrať minimálne baráž, čo sa nám podarilo. Máme mužstvo a kvalitu na to, aby sme Kosovo zdolali a vo finále nikdy neviete. Už s tým však nič neurobíme,“ uvedomoval si Suslov, ktorý ešte pred koncom marcového zrazu vyjadril podporu trénerovi Calzonovi: „Hádam sa nemusíme baviť o tom, čo tréner urobil pre našu reprezentáciu. Myslím si, že celá kabína bude rada, keď bude pokračovať. To nie je otázka na nás, ale za mužstvo môžem povedať, že s nami urobil veľký kus práce. Myslím si, že je to vidno, sme organizovaný tím. Vrátili sa ľudia na štadión, čo bol jeho najväčší cieľ. Zaslúži si od celého Slovenska rešpekt. Je to výborný človek. Postavil sa za mňa ešte v momente, keď som mal ťažké obdobie v Holandsku. Vie, čo daný hráč potrebuje a je to jeho veľká kvalita.“
Futbal - príprava, utorok 31. marca o 20.45 h
Bratislava - Národný futbalový štadión
Slovensko - Rumunsko
predpokladaná zostava SR: Rodák - Gyömbér, Valjent, Obert, Hancko - Rigo, Lobotka, Bénes - Kaprálik, Strelec, Haraslín
