Slováci chcú predĺžiť medailovú sériu, Grigar: Máme na to

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome v piatok nabrali smer Paríž. Pod piatimi olympijskými kruhmi chcú pokračovať v sérii kovov, ktoré v tomto športe získali pre Slovensko na všetkých doterajších OH v histórii samostatnosti. Bohaté skúsenosti s účasťou na olympiáde majú medailisti Jakub Grigar s Matejom Beňušom, druhá účasť čaká Elišku Mintálovú a debutantkou bude Zuzana Paňková.



Práve najmladšia členka slalomárskej výpravy si pred premiérou na OH nedáva veľké ciele. "Ambície mám rovnaké, ako na všetkých pretekoch. Určite chcem ísť finále, v ktorom je všetko možné. Samozrejme, je to najväčší športový sviatok, ale ja sa vždy snažím podať najlepší výkon. Keď sa mi to podarí, bude aj dobrý výsledok. Do Paríža cestujem s obrovskou radosťou, neskutočne sa teším a už mi začínajú lietať v bruchu motýliky," povedala 19-ročná Paňková, ktorá sa bude chcieť oprieť aj o poznatky svojich skúsenejších kolegov: "Vždy im hovorím, dajte mi rady, každá sa zíde. Momentálne ich zbieram a všetci mi v tom veľmi pomáhajú."



Grigar bude bojovať o medailu po tretí raz. Na OH 2016 v Riu de Janeiro skončil v K1 piaty, pred troma rokmi získal striebro v Tokiu. "Veľmi sa na to tešíme, pretože čakanie na OH je vždy veľmi dlhé. Všetci sme vždy nadšení, že môžeme konečne vycestovať a pokúsiť sa dosiahnuť dobré výsledky, preto je atmosféra super. Nerád by som hovoril o konkrétnych miestach, ale bol by som rád, keby sa mi podarilo zájsť dobrú jazdu bez väčších chýb. Verím, že ak sa mi to podarí, vydá to aj na lepšie miesto," povedal Grigar, ktorý predĺžil v Japonsku medailové ťaženie slovenských slalomárov. Slováci doniesli cenný kov zo všetkých hier od Atlanty 1996 a v nastolenom trende chcú pokračovať aj v Paríži: "Je to určite obrovský záväzok. Ak sa však pozrieme na náš tím, tak si myslím, že máme na to, aby sme v tejto tradícii pokračovali a aspoň jednu medailu priniesli domov na Slovensko."



Tretia účasť čaká aj najstaršieho z kvarteta Beňuša. Premiéru si odbil v Riu, kde získal v C1 striebro a na tokijských hrách bol šiesty. "Pocit zodpovednosti bol u mňa asi najväčší na prvej olympiáde. Tým, že som po piatich hrách vyradil Michala Martikána, tak sa očakávalo, aby som pokračoval v jeho medailovej šnúre. To sa mi podarilo, ale teraz si to viac-menej iba užívam a je to u mňa uvoľnenejšie," povedal 36-ročný olympionik, ktorý však nezaprel svoje najvyššie ambície: "Bol by som spokojný s každou medailou, všetko pod tým bude pre mňa neúspech."



Pri svojej druhej účasti možno medzi medailové nádeje radiť aj 25-ročnú Mintálovú. "Je na mne, čo tam ukážem, chcem si najmä užiť celú atmosféru a podať svoj najlepší výkon. Budem sa snažiť ukázať jazdy, ktoré mám natrénované a uvidíme, ako to vypáli v cieli. Nesústredím sa vôbec na nejaký výsledok, skôr chcem predviesť dobrú jazdu, väčšinou ak je všetko stopercentne vyladené, tak to napokon vyjde na výborný výsledok," povedala strieborná medailistka z minuloročných MS v K1.