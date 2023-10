Slováci chcú v Porte prekvapiť a oddialiť postupové oslavy Portugalska

kvalifikácia ME 2024, 7. kolo /piatok 13. októbra o 20.45 SELČ/:



J-skupina:



Porto



Portugalsko - SLOVENSKO /rozhodcovia: Sidiropoulos - Kostaras, Dimitriadis (všetci Gréc.)/



predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Škriniar, Vavro, Hancko - Duda, Lobotka, Kucka - Mak, Boženík, Bénes







ďalší program:



Reykjavík



20.45 Island - Luxembursko /rozhodca: Gishamer (Rak.)/



Vaduz



20.45 Lichtenštajnsko - Bosna a Hercegovina /Sylwestrzak (Poľ.)/







tabuľka:



1. Portugalsko 6 6 0 0 24:0 18



2. SLOVENSKO 6 4 1 1 8:2 13



3. Luxembursko 6 3 1 2 7:16 10



4. Bosna a Herc. 6 2 0 4 5:9 6



5. Island 6 2 0 4 10:9 6



6. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 1:19 0



Bratislava 12. októbra (TASR) - S cieľom pokúsiť sa obrať o body favorizované Portugalsko odletela výprava slovenskej futbalovej reprezentácie vo štvrtok popoludní do Porta, kde ju na druhý deň čaká siedme vystúpenie v kvalifikácii ME 2024 proti suverénnemu lídrovi J-skupiny. Domáci tím v prípade triumfu nad zverencami Francesca Calzonu spečatí postup na budúcoročný šampionát v Nemecku. Bola by to už siedma nepretržitá účasť Portugalska na majstrovstvách Európy, ktoré v roku 2016 vyhralo.Hostia môžu v druhom najväčšom portugalskom meste len prekvapiť. Uvedomujú si, že prípadný bodový zisk by posilnil ich šance kvalifikovať sa na finálový turnaj. Po šiestich odohratých zápasoch figurujú Slováci na druhom mieste tabuľky päť bodov za Portugalskom a tri body pred tretím Luxemburskom. Maličký štátik z Beneluxu spolu s nimi bojuje o postup, pričom už nasledujúci vzájomný zápas týchto dvoch tímov v októbrovom asociačnom termíne napovie veľa. Šance Bosny a Hercegoviny a Islandu na postup sú minimálne.Slovenským futbalistom sa pred niečo vyše mesiacom podarilo Portugalcov doma potrápiť. V Bratislave s nimi prehrali najtesnejším rozdielom 0:1 po góle Bruna Fernandesa, no hosťom boli minimálne vyrovnaným súperom a až do konca stretnutia siahali po bode. Stále platí, že v ére samostatnosti ešte "selecao" nezdolali, na konte majú jedinú remízu. V Porte budú mať šiesty pokus.povedal reprezentačný kapitán Milan Škriniar, ktorý má v Paríži Saint-Germain portugalských spoluhráčov a o prvom vzájomnom stretnutí viedli debaty." prezradil Škriniar niečo z taktického plánu. V slovenskom tíme visí otáznik nad štartom krídelníka pražskej Sparty Lukáša Haraslína, ktorý sa zranil počas uplynulého víkendu v zápase českej ligy.Tréner Portugalska Roberto Martinez má k dispozícii takmer kompletný káder. Zdravotné problémy nepustia do zápasu iba útočníka Ricarda Hortu zo Sportingu Braga. Martinez môže s Portugalskom zopakovať výnimočný počin, ktorý sa mu podaril ako trénerovi Belgicka. S bývalým tímom vyhral všetkých desať duelov v kvalifikácii ME 2020. Jeho súčasná ekipa ťahá šesťzápasovú šnúru víťazstiev s impozantným skóre 24:0. Naposledy Portugalci deklasovali doma Luxembursko 9:0 aj bez kapitána Cristiana Ronalda, ktorý sa proti Slovákom vracia do mužstva po vypršaní trestu za tri žlté karty.citoval útočníka Rafaela Leaa oficiálny web Portugalskej futbalovej federácie.Piatkový duel na vypredanom Estadio do Dragao v Porte (kapacita 50.033 miest) má úvodný výkop o 20.45 SELČ, v Portugalsku je o hodinu menej. V priamom prenose ho odvysiela televízna stanica Sport 1, v pozícii hlavného rozhodcu sa predstaví Tasos Sidiropoulos. Štyridsaťštyriročný Grék "pískal" minulý štvrtok zápas Európskej konferenčnej ligy medzi Olimpijou Ľubľana a ŠK Slovan Bratislava (0:1).V 8. kole kvalifikácie sa slovenskí futbalisti predstavia na pôde Luxemburska (pondelok 16. októbra o 20.45 h v Luxemburgu). V novembrovom asociačnom termíne privítajú na NFŠ v Bratislave hráčov Islandu (štvrtok 16. novembra o 20.45 h), kvalifikáciu zakončia v nedeľu 19. novembra o 20.45 h v Zenici proti Bosne a Hercegovine. Na ME postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich skupín. Tri miestenky sú vyhradené pre úspešných z play off Ligy národov, Nemecko ako organizátor finálového turnaja má automatickú účasť.