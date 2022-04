Slováci chcú prerušiť sériu prehier s Českom

program zápasov:



21. apríla 17.30 Slovensko – Česko (Spišská Nová Ves)

23. apríla 15.00 Slovensko – Česko (Trenčín)



Nominácia Slovenska na prípravné zápasy proti Česku (21. a 23. apríla):



brankári: Patrik Rybár (Dinamo Minsk), Denis Godla (HC Verva Litvínov), Matej Tomek (HC Kometa Brno)

obrancovia: Martin Bučko (Bíli Tygři Liberec), Michal Ivan (Bíli Tygři Liberec), Peter Čerešňák (HC Plzeň), Christián Jaroš (New Jersey Devils), Michal Čajkovský (Sibir Novosibirsk), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce), Mislav Rosandič (Bíli Tygři Liberec)

útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bíli Tygři Liberec), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Michal Krištof (HC Kometa Brno), Róbert Lantoši (Linköping), Adam Liška (Severstal Čerepovec), Tomáš Mikúš (HC Energie Karlovy Vary), Jakub Minárik (HK Dukla Trenčín), Miroslav Mucha (Lake Superior University), Matúš Sukeľ (HC Verva Litvínov), Alex Tamáši (HC´05 Banská Bystrica), Marek Valach (HK Dukla Trenčín), Samuel Honzek (Dukla Trenčín)



nominácia ČR:



brankári: Aleš Stezka (HC VÍTKOVICE RIDERA), Petr Kváča (Bílí Tygři Liberec), Štěpán Lukeš (HC Energie Karlovy Vary)

obrancovia: Jan Ščotka (JYP Jyväskylä, Finsko), Vojtěch Budík, Lukáš Kaňák, David Jiříček (všetci HC Škoda Plzeň), Jakub Krejčík (Dinamo Minsk, KHL), David Sklenička (Kärpät Oulu, Finsko), Libor Zábranský ml. (Jukurit, Finsko), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva, KHL), Richard Nedomlel (Mountfield HK)

útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch, Jakub Flek, Jan Hladonik (všetci HC Energie Karlovy Vary), Petr Holík (HC Kometa Brno), Petr Kodýtek, Martin Lang (oba HC Škoda Plzeň), Patrik Zdráhal (HC VERVA Litvínov), Petr Fridrich (HC VÍTKOVICE RIDERA), Matěj Blümel, David Cienciala (obaja HC Dynamo Pardubice), Adam Klapka (Bílí Tygři Liberec), Jiří Smejkal (Lahti, Finsko), Pavel Kousal (BK Mladá Boleslav)

Bratislava 20. apríla (TASR) - V auguste 2017 si tréner slovenských hokejistov Craig Ramsay pripísal triumf hneď pri svojej premiére na striedačke. V Třinci proti domácemu Česku zvíťazili jeho zverenci 2:0, odvtedy však ťahajú s týmto súperom sedemzápasovú šnúru prehier. Aj preto túžia v nadchádzajúcom domácom dvojzápase potešiť divákov a dopriať im triumf.Naposledy sa Slováci stretli s Českom v základnej skupine na MS 2021 v Rige, prehrali 3:7. Góly SR strelili Matúš Sukeľ, Martin Bučko a Kristián Pospíšil. Prví dvaja sú v kádri aj na zápasy v Spišskej Novej Vsi (21. apríla o 17.30 a 23. apríla o 15.00 v Trenčíne).Súpera dobre pozná aj útočník Tomáš Mikúš, ktorý v uplynulej sezóny pôsobil v českej najvyššej súťaži v Zlíne a odtiaľ sa po 20 zápasoch presunul do Karlových Varov. "," uviedol slovenský krídelník.Tréner Ramsay má v mužstve šesť bronzových medailistov zo ZOH v Pekingu, brankárov Patrika Rybára a Mateja Tomeka, obrancov Michala Čajkovského, Petra Čerešňáka, Mislava Rosandiča a útočníka Michala Krištofa. Siedmy bol krídelník Pavol Regenda, toho však pre vírusové ochorenie nahradil 17-ročný Samuel Honzek. V príprave nefigurujú ani ďalšie opory z uplynulých vrcholných turnajov. Na MS nebude štartovať brankár Branislav Konrád, ktorý si doliečuje zranenie, Libor Hudáček čaká prírastok do rodiny a navyše ho čaká i operácia, Pavol Skalický oznámil manažérovi Otovi Haščákovi, že sa necíti na reprezentáciu. Elitní útočníci Marek Hrivík a Peter Cehlárik majú zatiaľ voľno a ich účasť na šampionáte je otvorená, najužitočnejší hráč ZOH Juraj Slafkovský má ešte klubové povinnosti. "," povedal tréner Ramsay.Okrem duelu v Rige sa Slováci stretli s Čechmi nedávno aj v príprave. Práve pred začiatkom MS odohrali dva zápasy v Prahe, v oboch triumfovali domáci 2:0 a 2:1. Českí reprezentanti v uplynulých dňoch odohrali už štyri prípravné zápasy. S Rakúskom triumfovali 4:1 a 5:1, s Nemeckom zvíťazili 6:2 a prehrali 0:2. Z prípravy pred zápasmi so Slovenskom vypadol trénerovi Karimu Jalonenovi obranca Michal Jordán, nahradil ho Richard Nedomlel.Slováci sa chcú v zápasoch proti rivalovi oprieť aj o divákov. V Spišskej Novej sa po spustení predaja míňali lístky závratnou rýchlosťou. "," povedal pre TASR útočník Miroslav Mucha.