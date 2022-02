Slováci chcú proti Lotyšom zabrať, Gernát: Niečo sme si povedali

Peking 12. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti sú po dvoch zápasoch na olympijskom turnaji v Pekingu bez bodu. V nedeľu o 5.10 SEČ môžu túto bilanciu vylepšiť v súboji s Lotyšskom, no musia pridať vo všetkých činnostiach. Sobotňajší predzápasový tréning už absolvoval aj Marek Ďaloga, ktorých chýbal v zostave proti Fínom a Švédom, ale do hry zrejme nezasiahne ani v poslednom zápase C-skupiny.



Na tréningu si skúsený obranca nedával náročné cviky, skúšal len zaťažovať nohu. Ďaloga si privodil svalové zranenie pred prvý zápasom s Fínskom (2:6). "Cítil som sa dobre, ale neviem, či mám s tým hrať. Zajtra nebudem hrať určite. Bol som na ľade, ale naozaj neviem. Len som sa vozil, aby som vedel, v akom je to stave. Chcel som vydržať celý tréning. Mal som tri dni pokoj. Uvidíme, ako to bude vyzerať zajtra," povedal po tréningu.



Ďaloga sledoval z tribúny aj zápas proti Švédsku, v ktorom Slováci podľahli 1:4. Ich výkon bol však lepší ako proti "Suomi" a Ďaloga verí, že ho jeho spoluhráči vygradujú: "Zajtra je nový deň a nový zápas a verím, že uspejeme. Musíme niečo zmeniť, aj sme si niečo povedali."



Na tréningu bol aj útočník Marko Daňo, ktorý nemohol zasiahnuť do hry proti Švédom, pretože si odpykával trest za faul v predchádzajúcom zápase: "Nepredstavoval som si takýto vstup do turnaja, stalo sa mi to po prvý raz v kariére. Ospravedlnil som sa chalanom aj trénerom za to, čo sa stalo. Mali sme dobrý tréning a uvidíme, ako sa tréneri rozhodnú, že či nastúpim, alebo budem opäť na tribúne. Budem rešpektovať každé rozhodnutie."



Do zápasu s Lotyšskom pripraví realizačný tím nejaké zmeny, mali by sa týkať aj zloženia špeciálnych tímov na presilové hry. "Niečo sme si medzi sebou povedali. Trénovali sme už s nejakými zmenami v presilovkách, tie nám najviac robili starosti. Pevne verím, že sa dáme dokopy a že začneme od nuly budovať to, čo potrebujeme, aby sme sa dostali k víťazstvám. Potrebujeme sa odraziť a je lepšie skončiť v skupine s tromi body ako s nulou," uviedol obranca Martin Gernát.



Slováci sa s Lotyšskom stretli celkovo 31-krát. V 19 zápasoch zvíťazili, v troch sa zrodila remíza a v 9 zápasoch sa z triumfu tešili Lotyši. Vlani v novembri na Švajčiarskom pohári triumfovali zverenci Craiga Ramsayho 6:2.