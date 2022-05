Slováci chcú spečatiť postup, Kentoš: Forma je primeraná

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov potrebuje urobiť záverečný krok k postupu do baráže ME 2023. V piatok 3. júna sa vo svojom záverečnom zápase v C-skupine kvalifikácie predstaví na Malte.



Malťania získali šesť bodov po víťazstvách nad Severným Írskom a majú v tabuľke 6 bodov. Slováci však napriek tomu nastúpia v úlohe favorita, k definitíve im stačí získať bod. Po vylúčení Ruska z kvalifikácie majú na konte 12 bodov, o šesť menej ako vedúce Španielsko. "Stále nám niekto chýba. To však svedčí o kvalite nášho kádra. Devätnástka sa pripravuje na ME na Slovensku, sedem hráčov je v širšej nominácii áčka. Byť tam je odmena. S trénerom Tarkovičom sme ich ďalšie pôsobenie konzultovali. Pre kartové tresty nebudú hrať Trusa a Bernát. Očakávame, že sa nám podarí spečatiť postup do baráže," povedal na utorkovej tlačovej konferencii tréner SR 21 Jaroslav Kentoš.



Zápas na Malte sa bude hrať na umelej tráve: "Verím, že hráči to nebudú riešiť. Budeme sa koncentrovať na náš výkon. Vynasnažíme sa, aby sa naša hra zlepšovala."



Po absolvovaní zápasu na Malte odohrajú mladí Slováci ešte prípravný duel v Senci proti Rumunsku. Zápas bude náhradou za pôvodne plánované stretnutie proti Rusku. "Sme radi, že sme zohnali súpera. Nebolo to ľahké v tomto termíne. Určite tam bude veľa priestoru, aby sme si vyskúšali niektoré veci. Väčšina hráčov už ukončila sezónu, ich športová forma je primeraná," informoval Kentoš.