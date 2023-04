Slováci chcú v Antalyi zabojovať o miestenky na MS

Antalya 10. apríla /TASR) - Slovenských športových gymnastov čakajú od utorka 11. apríla súťaže na majstrovstvách Európy v tureckej Antalyi. Prioritou slovenskej výpravy je získať miestenky na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať na prelome septembra a októbra v Antverpách. Svetový šampionát totiž bude slúžiť ako hlavné kvalifikačné podujatie pre účasť na OH 2024 v Paríži.



Športoví gymnasti majú dva kontinentálne šampionáty, ktoré sa každoročne striedajú. Na tohtoročných sa bude súťažiť iba v individuálnych disciplínach. Pred dvoma rokmi v Bazileji postúpila Barbora Mokošová do finále viacboja a obsadila v ňom tri mesiace pred olympijskými hrami v Tokiu 18. miesto. Najúspešnejšia slovenská gymnastka uplynulých rokov pracuje na svojom cieli predstaviť sa tretíkrát pod piatimi kruhmi, no popri nej už vyrastá aj nová generácia. V Turecku budú po jej boku súťažiť aj Sára Surmanová a Adela Balcová.



Po dlhšom čase sa začínajú objavovať nádeje aj v mužskej reprezentácii. V Antalyii bude štartovať štvorica Oliver Kasala, Matej Nemčovič, Volodymyr Otreško a Peter Vidricko. "Počítame s tým, že získame dve miestenky na majstrovstvá sveta. Jednu pre mužov i ženy," informoval podľa SGF tréner Martin Zvalo, ktorý vedie mužskú reprezentáciu i Mokošovú.



Muži budú v akcii na podujatí ako prví. V utorok nastúpia v kvalifikácii v druhom slede od 13.00 SELČ. Slovenky budú bojovať o deň neskôr už v prvej skupine od 9.00 SELČ. Z kvalifikácie postúpi 24 najlepších do viacboja jednotlivcov a 8 do finále na jednotlivých náradiach.