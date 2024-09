Slováci chcú v Ču-chaji postúpiť medzi elitnú osmičku do Malagy

Ču-chaj 9. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti chcú v skupinovej fáze finálového turnaja Davisovho pohára postúpiť medzi osem najlepších tímov, ktoré budú v novembri v Malage bojovať o "šalátovú misu". Svoje účinkovanie v C-skupine v čínskom Ču-chaji odštartujú v utorok o 7.00 SELČ duelom proti Nemecku. V piatok v rovnakom čase nastúpia proti USA. V nedeľu o 4.00 SELČ sa stretnú s Čile.



Do Španielska postúpia najlepšie dva tímy z každej zo štyroch štvorčlenných skupín. V A-skupine v Bologni sa predstavia Taliansko, Holandsko, Belgicko a Brazília. V B-skupine vo Valencii Španielsko, Austrália, Česko a Francúzsko. V D-skupine v Manchestri Veľká Británia, Kanada, Fínsko a Argentína. "Nie sme ani v jednom zápase favoritmi, budeme však v každom dueli bojovať. Najhrateľnejší by mohli byť Nemci, ktorí nastúpia bez Alexandra Zvereva, Jana-Lennarda Struffa i Dominika Köpfera, majú však výbornú štvorhru. Kevin Krawietz s Timom Pützom postúpili na US Open až do finále. Uvidíme, akú formu budú mať Američania. Čiľania Alejandro Tabillo s Nicolasom Jarrym sú v rebríčku oveľa vyššie ako pred troma rokmi, keď sme juhoamerický tím zdolali v bratislavskom NTC," uviedol kapitán slovenského tímu Tibor Tóth.



Formát s dvoma dvojhrami a štvorhrou považuje za nešťastný. "Jazýčkom na váhach môže byť štvorhra. V troch dejiskách, ktoré sú v Európe, budú mať domáce tímy plné hľadisko, ale na ostatné zápasy zrejme až toľko ľudí nepríde. Kritizuje sa to už dlhé roky, nie je veľa hráčov a kapitánov, ktorí sú nadšení z tohto modelu. To, že my hráme v Číne, ktorá v skupinovej fáze finálového turnaja ani nehrá, považujem za úplný nezmysel. Totálne to stráca ducha Davisovho pohára."



Lukáš Klein absolvuje premiéru na ázijskej pôde. Vo februári bol hlavný strojca víťazstva 4:0 v Srbsku. V kvalifikačnom súboji na antuke v Kraljeve zdolal v úvodnej dvojhre Miomira Kecmanoviča a vo štvorhre vybojoval po boku Igora Zelenaya rozhodujúci tretí bod. "Budeme spokojní, ak v Čine postúpime do Malagy medzi najlepšiu osmičku. Je to odvážny cieľ, ale aký iný by sme mali mať. Nemcom budú chýbať traja rebríčkovo najvyššie postavení hráči, čo je papierovo pre nás lepšie. Davis Cup je však tímová súťaž, v ktorej sa často stierajú rebríčkové rozdiely. Je jedno, či ste na 20. alebo 120. mieste, rozhodne výkon v konkrétnom zápase a príprava priamo v dejisku," zdôraznil Klein.



Alex Molčan je rád, že po operácii zápästia vôbec mohol odcestovať s tímom do Číny. Podmienky v Ču-chaji ho neprekvapili. "Kurt je taký betón, je to celkom rýchle, ale berie to aj spin. Hrá sa v hale, ale tá je otvorená zboku, takže je to taký klasický hard. Je tu brutálne vlhko a teplo, všetci sa extrémne potíme. Podmienky sú trochu iné ako v Európe. Nie je to nič príjemné byť spotený ešte pred prvou loptičkou, ale postupne sme si na to zvykli. Dôležité je, že zápästie drží."