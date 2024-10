Slováci chcú z Baku tri body, Škriniar: Bude to náročný duel

C-divízia Ligy národov - 1. skupina - pondelok 14. októbra (v SELČ):



Baku



18.00 Azerbajdžan - SLOVENSKO /rozhodcovia: Saggi - Jensen, Dale (všetci Nór.)/

predpokladaná zostava SR: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hancko - Duda, Lobotka, Bénes - Haraslín, Strelec, Ďuriš



Tallinn



20.45 Estónsko - Švédsko /rozhodca: Xhaja (Alb.)/

Bratislava 13. októbra (TASR) - S trojbodovým cieľom odletela výprava slovenskej futbalovej reprezentácie v nedeľu ráno do Baku, kde ju na druhý deň čaká v poradí štvrté vystúpenie v 1. skupine C-divízie Ligy národov proti domácemu Azerbajdžanu. Slováci cestovali ku brehom Kaspického mora dobre naladení po piatkovej remíze 2:2 so Švédskom, po ktorej navýšili svoje konto na sedem bodov a sú v tabuľke druhí iba s horším skóre práve za hráčmi zo škandinávskej krajiny.Stretnutie s "Tre kronor" v Bratislave bolo jedným z kľúčových v boji o priamy postup do B-divízie, ktorý si zabezpečí tím na prvom mieste. "" povedal tréner Francesco Calzona.V ďalšom dueli nastúpia Slováci v pondelok na 31-tisícovom Štadióne Tofika Bachramova v Baku proti Azerbajdžanu, ktorý prehral všetky tri doterajšie zápasy v tomto ročníku LN. Naposledy podľahol 1:3 Estónsku. Hosťom bude chýbať pre trest za dve žlté karty obranca Denis Vavro. Tesne pred stretnutím so Švédskom vypadol pre zranenie Adam Obert, ktorý nebude môcť nastúpiť ani v zápase s Azerbajdžanom a vrátil sa do Cagliari. K dispozícii nebude ani Matúš Bero, ktorý sa zranil na sobotňajšom tréningu a vracia sa späť do Nemecka. Posledný, kto v slovenskej výprave do Baku chýbal, je manažér tímu a asistent Marek Hamšík. Tréner Calzona a vedenie SFZ ho uvoľnili pre študijné povinnosti.V prvom vzájomnom súboji v Košiciach dokázali Slováci zdolať Azerbajdžan 2:0 po góloch Ondreja Dudu a Davida Strelca. Druhý menovaný útočník Slovana Bratislava je s tromi presnými zásahmi najlepší kanonier reprezentácie v tomto cykle LN. Na túto métu sa dostal vďaka dvom presným zásahom do siete Švédska. "" myslí si Strelec.Slováci budú v Baku papieroví favoriti, dôležitý pre dosiahnutie úspešného výsledku bude najmä kvalitný odpočinok a správne nastavenie hláv hráčov. "," vyhlásil kapitán Milan Škriniar.Zápas Azerbajdžan - Slovensko má úvodný výkop v pondelok o 18.00 SELČ (v Azerbajdžane sú +2 hodiny) a povedú ho rozhodcovia z Nórska na čele s hlavným Rohitom Saggim. V priamom prenose odvysiela duel STVR na športovej stanici. V ten istý deň od 20.45 h nastúpia v Tallinne domáci Estónci proti Švédsku.1. Švédsko 3 2 1 0 8:3 72. SLOVENSKO 3 2 1 0 5:2 73. Estónsko 3 1 0 2 3:5 34. Azerbajdžan 3 0 0 3 2:8 0