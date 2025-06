Slováci chcú zaskočiť favorita zo Španielska

ME do 21 rokov



A-skupina, streda 11. júna



18.00 SLOVENSKO - Španielsko (NFŠ Bratislava)



rozhodujú: Sylwestrzak - Karasewicz, Heinig (všetci Poľ.)



Bratislava 10. júna (TASR) - V poradí 25. európsky šampionát futbalistov do 21 rokov odštartuje v stredu 11. júna o 18.00 h na NFŠ v Bratislave duelom reprezentácie usporiadateľskej krajiny Slovenska a Španielska. Slováci sa v uplynulých dňoch pripravovali na svojho súpera podrobnejšie a chcú ho prekvapiť. Španieli sú však favoriti nielen tohto duelu, ale aj celého šampionátu.Zverenci Santiho Deniu na uplynulých ME podľahli vo finále Anglicku. „,“ povedal stredopoliar SR Sebastián Nebyla. Počas uplynulých dvoch kontinentálnych šampionátov so slovenskou účasťou v rokoch 2000 a 2017 zvíťazili Slováci v oboch otváracích zápasoch 2:1. „," dodal Nebyla.Španieli pricestovali na Slovensko bez hviezd Lamineho Yamala, Paua Cubarsího, Alejandra Baldeho, Gaviho, Pedriho, či Marca Casadoa zo Španielska. Nepredstaví sa ani Samu Omorodion Aghehowa, ktorý v kvalifikácii na ME strelil šesť gólov. Príde však hráč Barcelony Fermin Lopez. Mal by patriť medzi hráčov, ktorí sa zaradia medzi hviezdy šampionátu. Dvadsaťdvaročný stredopoliar odohral za Barcu 46 duelov, dal osem gólov. V drese La Furia Roja už získal dva kolektívne úspechy, titul na Eure 2024 a aj olympijské zlato z Paríža.Prvý súper Slovákov na európskom šampionáte absolvoval v piatok zápasovú generálku v domácom prostredí v Alcorcóne proti Ukrajine. Španieli účastníkovi európskeho šampionátu podľahli 0:1 po góle Iľju Kvasnyciu z druhej minúty nadstaveného času druhého polčasu. Aj Slováci už poznajú chuť triumfu nad touto generáciou Španielov, vlani v marci v Jereze ich zdolali 2:0 po góloch Timoteja Jambora a Adriána Kaprálika. „,“ povedal asistent trénera Tibor Goljan.Na analýzu najbližšieho súpera mal realizačný tím dostatok času a využil ho naplno. „,“ dodal Goljan počas uplynulého víkendu.Na generálke v Španielsku bol prítomný aj Štefan Markulík, ktorý na ME rozšíril rady trénerského štábu. „,“ uviedol Goljan.Španieli sú pred štartom ME sebavedomí a ich tréner Santi Denia, ktorý funguje pri mládežníckych výberoch reprezentácie už 15 rokov pre denník Marca povedal: „.“Zápas na Tehelnom poli má úvodný výkop o 18.00 h, ako hlavný rozhodca ho povedie Poliak Damian Sylwestrzak.