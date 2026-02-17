< sekcia Šport
Slováci chcú zdolať Nemcov na druhej olympiáde za sebou
Na veľkom turnaji sa v uplynulých rokoch viac darilo nemeckým reprezentantom, ale pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu zvíťazili Slováci 4:0 v osemfinále.
Autor TASR
Miláno 17. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti majú s Nemcami pozitívnu bilanciu a obe krajiny sa proti sebe stretávajú pravidelne aj v príprave. Na veľkom turnaji sa v uplynulých rokoch viac darilo nemeckým reprezentantom, ale pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu zvíťazili Slováci 4:0 v osemfinále. Teraz sa obaja stretnú v stredu v neskoršej fáze v boji o semifinále.
Slováci odohrali s Nemcami celkom 85 duelov, v 46 zvíťazili, v jednom sa zrodila remíza a 38-krát sa tešili Nemci. Skóre je 220:197 z pohľadu Slovenska. Naposledy sa stretli vlani na Nemeckom pohári v Landshute, kde zvíťazil domáci výber 3:0. Predtým v apríli v Piešťanoch zvíťazil tím Vladimíra Országha 4:0. „Majú kostru tímu z Európy, hrávajú spolu dlho. Ale ich hra stojí na lídroch, ktorí prišli z NHL. Teda na Draisaitlovi, Stützlem a spol. Bude to ťažký zápas, duely s nimi sú fyzické, bude to veľa súbojov a rozhodovať budú asi presilové hry a oslabenia. Ja verím, že to zvládneme,“ povedal Samuel Takáč pre TASR.
Országhovi zverenci mali po priamom postupe medzi najlepšiu osmičku tri dni voľna, z toho dvakrát trénovali. Nemci naopak odohrali tri zápasy počas štyroch dní. „Je možné, že sa u nich prejaví únava v neskoršom čase zápasu, ale na to sa netreba spoliehať a ani sa nad tým nie je treba pozastavovať. Všetci sú to kvalitní hráči, majú odohratých veľa zápasov po sebe a stále sa na to vedia nastaviť,“ dodal Takáč.
Na svojho súpera mali Slováci špeciálnu prípravu, naznačil to tréner Országh: „Mali sme ju deň pred duelom, zvažovali sme Nemcov ako nášho možného súpera, no skôr to bolo o nás. Domnievam sa, že chalanov netreba nijako extra pripravovať, pretože sú dostatočne motivovaní. Po tom, čo sme sa dozvedeli, že našim súperom budú Nemci, sme sa vrhli oveľa viac na videoanalýzu.“
štvrťfinále ZOH 2026, Miláno:
SLOVENSKO - Nemecko /streda 18. februára 12.10 h, Santa Giulia Hockey Arena/
predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Fehérváry, Nemec, Gernát, Černák, Marinčin, Čerešňák, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Liška, Dvorský, Hudáček - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Takáč, Sukeľ, Okuliar - Cingel
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/