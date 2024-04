Slováci chcú zdolať Nórov, Liščinský: Veríme v naše schopnosti

Espoo 29. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov chcú v utorok zvládnuť svoj záverečný zápas v základnej A-skupine MS vo Fínsku proti rovesníkom z Nórska (13.00 SELČ) a zabezpečiť si postup do štvrťfinále. Napriek trom prehrám proti USA (0:9), Lotyšsku (3:5) a Fínsku (0:4) má mužstvo Martina Dendisa stále šancu postúpiť do vyraďovacích bojoch. Mladí Slováci však potrebujú zdolať Nórov.



"Najviac sme sa venovali tým veciam, ktoré nám nešli v predchádzajúcich dueloch, predovšetkým presilovkám a oslabeniam,“ uviedol útočník Michal Liščinský podľa hockeyslovakia.sk. Slovenskí mladíci v pondelok absolvovali hodinový tréning na hlavnej ploche Metro Areny v Espoo.



V doterajších troch vystúpeniach na turnaji skórovali slovenskí hráči iba trikrát, len proti Lotyšom. V konfrontáciách s Američanmi a Fínmi nestrelili gól. "Nemáme za sebou najlepšie zápasy, ale myslím si, že sme ukázali aj pozitívne momenty, na ktorých môžeme stavať. Verím, že štvrtý zápas zvládneme a postúpime do štvrťfinále s víťaznou mentalitou,“ skonštatoval Liščinský, ktorý zasiahol do šampionátu od druhého duelu s Lotyšmi.



Slovenská osemnástka si v tejto sezóne už zmerala sily s Nórmi. Na decembrovom Turnaji štyroch krajín v Poprade prehrala 4:5 po samostatných nájazdoch, hoci po dvoch tretinách viedla 4:2. "Nórsko je nepríjemný súper. Sú to dobrí korčuliari, majú skúsených hráčov. Všetci v tíme však veríme v naše schopnosti a myslím si, že to zvládneme. Treba veľa strieľať a tlačiť sa do zakončenia," dodal Liščinský.



Realizačný tím slovenského tímu musel urobiť po prvom aj druhom zápase na turnaji vynútené zmeny, keďže zranenia vyradili z hry útočníkov Pavla Prokopoviča a Daria Lašša. Tretí duel nedohral obranca Samuel Kupec, ktorého museli transportovať do nemocnice. "Cítim sa dobre, mal som problémy s krkom, ale som rád, že to nebolo nič vážne. V prvom momente som sa bál, že môžem mať poškodené stavce. Dúfam, že sa do zajtra dám dokopy a budem môcť pomôcť tímu," uviedol Kupec pre oficiálnu webstránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).