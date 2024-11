Slováci deklasovali Gibraltár 7:0, Polťák dal štyri góly

Kvalifikácia ME do 17 rokov:



11. skupina:



Slovensko - Gibraltár 7:0 (4:0)



Góly: 11., 18., 86. a 90.+1 Polťák, 32. Baravelli, 45.+1 Fecso, 67. Pecsuk



Sotira 1. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov uspeli aj vo svojom druhom dueli prvej fázy kvalifikácie ME. V stretnutí 11. skupiny potvrdili na Cypre úlohu favorita a Gibraltár zdolali presvedčivo 7:0. Štyrmi gólmi sa blysol Dávid Polťák. Po dvoch vystúpeniach majú mladí Slováci na konte šesť bodov a miestenku do A-divízie druhej fázy kvalifikácie takmer vo vrecku.Mužstvo trénera Martina Žambu vyhralo v prvom zápase nad domácim Cyprom 3:2, v pondelok ho čaká ešte súboj s favorizovaným Francúzskom. Prvé dve mužstvá z každej zo štrnástich kvalifikačných skupín prvej fázy kvalifikácie postúpia do jarnej A-ligy, v ktorej budú bojovať o sedem miesteniek na záverečný turnaj a súčasne aj o 11 miest na MS tejto vekovej kategórie.