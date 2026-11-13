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Slováci deklasovali na 4 Nations Floorball Challenge Slovinsko 12:1
Pre Slovákov je turnaj poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS.
Autor TASR
Žilina 13. novembra (TASR) - Slovenskí florbalisti úspešne vstúpili do turnaja 4 Nations Floorball Challenge v Žiline. V piatkovom dueli deklasovali Slovinsko 12:1. V ďalšom priebehu domáceho podujatia ich čakajú zápasy s Nórskom a Lotyšskom. Pre Slovákov je turnaj poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS.
4 Nations Floorball Challenge
SLOVENSKO - Slovinsko 12:1 (6:0, 2:1, 4:0)
SLOVENSKO - Slovinsko 12:1 (6:0, 2:1, 4:0)