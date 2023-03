Slovenská sedemnástka prehrala v 5. skupine Elite round s Českom 0:3

Elite round kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov



5. skupina:



Česko "17" - SLOVENSKO "17" 3:0 (1:0)



Góly: 17. Penxa, 50. Hranoš, 54. Kuťka (vl.)



Santa Comba Dao 25. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na turnaji Elite round kvalifikácie ME. V sobotu podľahli v portugalskom Santa Comba Dao rovesníkom z Česka 0:3.Slovenská "sedemnástka" predtým prehrala v 5. skupine s domácim Portugalskom 0:2. V záverečnom dueli na turnaji 2. fázy kvalifikácie ME sa stretne v utorok s Poľskom.