Slováci do 17 rokov remizovali s Angličanmi a postúpili ďalej

kvalifikácia ME 2022 hráčov do 17 rokov



13. skupina:



Slovensko 17 - Anglicko 17 2:2 (2:0) - hralo sa v bieloruskom Borisove:



Góly: 22. Rehuš, 40. Záhradník - 71. Tezgel (z 11 m), 88. O'Reilly, ŽK: Záhradník, Homola, Masaryk - Smith. Rozhodoval: Berka (ČR.)



zostava SR 17: Baždgoň - Homola, Mielke, Svoboda - Zajac, Šimun (90.+2. Marko), Rehuš, Holíček (66. Masaryk), Oravec - Záhradník (77. Hájovský), Sauer (90.+2. Závacký)







ďalší výsledok:



Arménsko 17 - Bielorusko 17 0:2 (0:1)



Góly: 35. Sivkov, 85. Mialkovskij







tabuľka:



1. Anglicko 3 2 1 0 10:2 7



2. SLOVENSKO 3 1 2 0 7:2 5



3. Bielorusko 3 1 1 1 2:1 4



4. Arménsko 3 0 0 3 0:14 0

Borisov 22. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 17 rokov postúpili do ďalšej fázy kvalifikácie o postup na ME 2022. V piatok remizovali na turnaji v bieloruskom Borisove s Anglickom 2:2. Zverenci reprezentačného trénera Branislava Fodreka postúpili z 2. miesta spoločne so svojimi súpermi.Slováci zaznamenali na turnaji jedno víťazstvo a dve remízy. Obsadili druhú priečku s piatimi bodmi. Postup do ďalšej fázy si mohli vybojovať prvé dva tímy priamo a najlepšie štyri mužstvá z tretích miest z 13. skupín. Finálový turnaj sa bude hrať v máji 2022 v Izraeli.