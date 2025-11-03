< sekcia Šport
Slováci do 17 rokov remizovali so Švajčiarmi 1:1, budú hrať druhú fázu
Autor TASR
Poprad 3. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 17 rokov remizovali v pondelkovom stretnutí prvej fázy kvalifikácie ME 2026 v Poprade so Švajčiarskom 1:1. Stali sa tak víťazmi turnaja 10. skupiny. Už pred stretnutím bolo isté, že postúpia do druhej fázy.
Švajčiari mali v zápase silnejšiu motiváciu bojovať, na postup potrebovali získať bod. Slovákom stačila na prvenstvo v skupine remíza, napriek tomu sa ujali vedenia, keď v 77. minúte skóroval stredopoliar MŠK Žilina Marko Václavek. Švajčiarom vytúžený výsledok zariadil v 91. minúte Gentian Ponik. Bulharom k postupu nestačil ani triumf 5:0 nad San Marínom v paralelne hranom stretnutí v Spišskej Novej Vsi.
kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov - 1. fáza:
10. skupina
SLOVENSKO - Švajčiarsko 1:1 (0:0)
Góly: 77. Václavek - 90.+1 Ponik
San Maríno - Bulharsko 0:5 (0:4)
konečná tabuľka:
1. SLOVENSKO 3 2 1 0 4:1 7*
2. Švajčiarsko 3 1 2 0 4:2 5*
3. Bulharsko 3 1 1 1 6:2 4
4. San Maríno 3 0 0 3 0:9 0
*postup do druhej fázy kvalifikácie
