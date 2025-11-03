Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slováci do 17 rokov remizovali so Švajčiarmi 1:1, budú hrať druhú fázu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Švajčiari mali v zápase silnejšiu motiváciu bojovať, na postup potrebovali získať bod.

Autor TASR
Poprad 3. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 17 rokov remizovali v pondelkovom stretnutí prvej fázy kvalifikácie ME 2026 v Poprade so Švajčiarskom 1:1. Stali sa tak víťazmi turnaja 10. skupiny. Už pred stretnutím bolo isté, že postúpia do druhej fázy.

Švajčiari mali v zápase silnejšiu motiváciu bojovať, na postup potrebovali získať bod. Slovákom stačila na prvenstvo v skupine remíza, napriek tomu sa ujali vedenia, keď v 77. minúte skóroval stredopoliar MŠK Žilina Marko Václavek. Švajčiarom vytúžený výsledok zariadil v 91. minúte Gentian Ponik. Bulharom k postupu nestačil ani triumf 5:0 nad San Marínom v paralelne hranom stretnutí v Spišskej Novej Vsi.

kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov - 1. fáza:

10. skupina

SLOVENSKO - Švajčiarsko 1:1 (0:0)

Góly: 77. Václavek - 90.+1 Ponik



San Maríno - Bulharsko 0:5 (0:4)



konečná tabuľka:

1. SLOVENSKO 3 2 1 0 4:1 7*

2. Švajčiarsko 3 1 2 0 4:2 5*

3. Bulharsko 3 1 1 1 6:2 4

4. San Maríno 3 0 0 3 0:9 0

*postup do druhej fázy kvalifikácie
