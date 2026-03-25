Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 25. marec 2026Meniny má Marián
< sekcia Šport

Slováci do 17 rokov v boji o ME podľahli Chorvátom 2:5

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Na európsky šampionát hráčov do 17 rokov, ktorý bude na prelome mája a júna hostiť Estónsko, postúpia iba víťazi skupín.

Autor TASR
,aktualizované 
Opole 25. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov podľahli rovesníkom z Chorvátska 2:5 na úvod 7. skupiny A-divízie kvalifikácie ME v poľskom Opole. Na európsky šampionát hráčov do 17 rokov, ktorý bude na prelome mája a júna hostiť Estónsko, postúpia iba víťazi skupín. Zverenci trénera Juraja Pekára budú v sobotu čeliť Poliakom a účinkovanie v kvalifikačnej skupine zakončia v utorok proti Írom.



kvalifikácia ME hráčov do 17 rokov - druhá fáza

skupina A7:

Chorvátsko - Slovensko 5:2 (4:1)

Góly: 30. Žužič Škafar, 33. a 41. Dedič, 40. Benkotič (z 11 m), 84. Ruso - 28. Tomáško (z 11 m), 90.+2 Prekop



Hlas po zápase /zdroj: futbalsfz.sk/

Juraj Pekár, tréner SR 17: „Z výsledku som sklamaný, z piatich inkasovaných gólov ešte viac. Na tomto fóre a v tomto stupni súťaže jednoducho nestačí hrať len to základné, súťaž vyžaduje efektivitu, absolútnu koncentráciu v každej chvíli a minimum chýb. My sme ich urobili dosť, trikrát sme inkasovali po rýchlom protiútoku súpera, piaty gól sme dostali po zaváhaní pred vlastnou bránou. Postupová šanca je, hráme ešte dva zápasy, najbližší proti domácim v sobotu.“
