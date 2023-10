Slováci do 17 rokov zdolali Maltu 1:0 a postúpili do ďalšej fázy

1. fáza kvalifikácie ME 2024 hráčov do 17 rokov



8. skupina /Ta´Qali (Malta)/:



SLOVENSKO - Malta 1:0 (0:0)



Gól: 50. Trello







ďalší zápas:



Španielsko - Severné Macedónsko 5:0 (4:0)







nasledujúci program SR17:



31. októbra Španielsko - SLOVENSKO (Ta´Qali, 14.30)

tabuľka:



1. Španielsko 2 2 0 0 12:0 6



2. SLOVENSKO 2 2 0 0 5:0 6



3. Malta 2 0 0 2 0:8 0



4. S. Macedónsko 2 0 0 2 0:9 0



Ta´Qali 28. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov si vybojovali postup z 1. fázy kvalifikácie ME 2024. V sobotnom dueli 8. skupiny vyhrali v maltskom Ta´Qali nad domácimi rovesníkmi 1:0 a po dvoch zápasoch majú na konte plný počet bodov. Spolu s lídrom tabuľky Španielskom tak majú vo vrecku postup do ďalšej fázy.O triumfe mladých Slovákov rozhodol gólom Filip Trello v 50. minúte. Tím trénera Branislava Fodreka vyhral v prvom stretnutí nad Severným Macedónskom 4:0, v utorok 31. októbra ho ešte čaká súboj so Španielskom o prvenstvo v skupine.