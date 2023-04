Slováci do 18 rokov podľahli Švédom 3:5, favorit rozhodol v závere

MS hokejistov do 18 rokov:



A-skupina:



SLOVENSKO - Švédsko 3:5 (1:3, 0:0, 2:2)



Góly: 16. Pekarčík (Masnica, Štrbák), 52. Masnica (Dvorský, Pekarčík), 54. Kukumberg (Jenčko, Cedzo) - 5. Lindstein (Forsfjäll, Dower Nilsson), 11. Sandin-Pellikka (Forsfjäll, Lindstein), 17. Edstrom (Stenberg, Kangas), 57. Wahlberg (Forsfjäll), 60. Unger Sörum (Lindstein). Rozhodovali: Barcelo (Fr.), Bloyer (USA) - Boivin (Kan.), Merk (Nem.), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1287 divákov.



Slovensko: Urban - Štrbák, Eperješi, Baran, Barcík, Pišoja, Královič, Chromiak - Pobežal, Dvorský, Cedzo - Jenčko, Dej, Pekarčík - Císar, Kukumberg, Varga - Masnica, Párička, Ridzoň

ďalšie výsledky:



A-skupina:



Kanada - Nemecko 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)



Góly: 16. Lardis, 17. Wood, 31. Dragicevic, 32. Martone, 35. Wood, 47. Ritchie, 56. Lardis, 59. Lardis







B-skupina:



Lotyšsko - Fínsko 2:5 (0:1, 0:3, 2:1)



Góly: 45. Niedrajs, 54. Streikišs - 2. Kumpulainen, 31. Hynninen, 38. Halttunen, 39. Uronen, 47. Kumpulainen

Porrentruy 21. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom zápase na MS do 18 rokov vo Švajčiarsku s rovesníkmi zo Švédska 3:5. V tretej tretine dokázali zmazať dvojgólové manko, v závere však favorit strhol víťazstvo na svoju stranu.V neúplnej tabuľke A-skupiny patrí mladým Slovákom tretie miesto so ziskom dvoch bodov. V nedeľu o 13.00 h bude ich ďalším súperom Kanada.Oba tímy svoje prvé stretnutia na šampionáte zvládli. Švédi vstúpili do turnaja až prekvapujúco jednoducho, keď deklasovali Kanadu 8:0. Slováci zdolali Čechov za dva body 3:2 po nájazdoch. Úvodná tretina sa niesla v znamení využitých presiloviek. Švédi pretavili na gól dve a hoci Pekarčík rovnako v početnej výhode znížil na 1:2, dvojgólový náskok vrátil favoritovi Edstrom už v hre 5 na 5. Druhá tretina vyznela herne i strelecky pre Švédov, no gólovo nedokázali odskočiť. Slováci vstúpili do tretej časti aktívne. V 47. minúte Královič z medzikružia napálil puk len do hrude švédskeho brankára. V 52. minúte sa však Švédi počas oslabenia dopustili chyby pri striedaní a Masnica po prihrávke Dvorského znížil na 2:3. Zmazať manko sa Slovákom podarilo už o chvíľu po šikovnom teči Kukumberga. Duel sa im však aspoň do predĺženia nepodarilo doviesť. V 57. minúte skóroval Wahlberg a šesť sekúnd pred koncom spečatil triumf Švédska gólom do prázdnej bránky Unger Sörum.