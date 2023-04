Slováci do 18 rokov sa vo štvrťfinále MS stretnú s Fínmi

MS do 18 rokov:



A-skupina /Porrentruy/



Švédsko - Nemecko 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)



Góly: 51. Edström, 57. Willander, 59. Kangas







Česko - Kanada 3:8 (0:2, 2:3, 1:3)



Góly: 31. Šalé, 38. Felcman, 57. Matějíček - 18., 21. a 34. Wood, 18. Barlow, 39. Halaburda, 43. Martone, 45. Lardis, 53. Dragicevic







tabuľka:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 18:3 12*



2. Kanada 4 3 0 0 1 20:14 9*



3. SLOVENSKO 4 1 1 0 2 15:15 5*



4. Česko 4 1 0 1 2 12:14 4*



--------------------------------



5. Nemecko 4 0 0 0 4 5:24 0**



*-postup do štvrťfinále



**-účasť v baráži o udržanie







B-skupina /Bazilej/



Švajčiarsko - USA 0:10 (0:4, 0:2, 0:4)



Góly: 17., 32. a 47. Leonard, 17. a 20. Eiserman, 1. Fortescue, 21. Perreault, 41. Smith, 48. Buium (z tr. strieľania), 56. Moore







tabuľka:



1. USA 4 4 0 0 0 37:6 12*



2. Fínsko 3 2 0 0 1 13:12 6*



3. Švajčiarsko 4 2 0 0 2 12:15 6*



4. Lotyšsko 4 1 0 0 3 5:17 3*



-------------------------------------



5. Nórsko 3 0 0 0 3 1:18 0**



*-postup do štvrťfinále



**-účasť v baráži o udržanie

Porrentruy 25. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti sa vo štvrťfinále MS hráčov do 18 rokov stretnú vo štvrtok s Fínmi. Rozhodol o tom utorkový záverečný zápas v A-skupine, v ktorom českí reprezentanti prehrali v Porrentruy s Kanadou vysoko 3:8 a so ziskom 4 bodov obsadili v tabuľke štvrté miesto, o bod za tretím Slovenskom. Vo vyraďovačke narazia Česi na víťazov B-skupiny Američanov.Česi mali horší vzájomný zápas so Slovákmi (2:3 sn) a v tabuľke ich mohli preskočiť iba v prípade víťazstva nad Kanaďanmi. Favorizovaný zámorský tím však od úvodu dominoval, na začiatku druhej tretiny si vybudoval trojgólový náskok a ten potom postupne zvyšoval. Tromi gólmi sa na triumfe podieľal útočník Matthew Wood. Kanaďania obsadili v "áčku" so ziskom 9 bodov druhú priečku a vo štvrťfinále ich čaká tretí tím B-skupiny - domáce Švajčiarsko.Víťazmi A-skupiny sa stali obhajcovia titulu zo Švédska, ktorí na záver zdolali rovesníkov z Nemecka 3:0 a ovládli tabuľku s plným počtom 12 bodov. Švédi zlomili odpor súpera až v záverečnej desaťminútovke, keď dvakrát skórovali v presilovke. Už pred stretnutím bolo jasné, že severania pôjdu do vyraďovacej časti z prvého miesta a vo štvrťfinále sa stretnú s Lotyšmi. Nemci skončili v skupine na 5. mieste, čaká ich tak baráž o udržanie sa v elitnej kategórii MS proti piatemu tímu "béčka" Nórsku.B-skupinu vyhrali bez straty bodu reprezentanti USA, ktorí v utorok deklasovali Švajčiarsko 10:0. Američania urobili s domácim tímom krátky proces, v Bazileji viedli už po prvej tretine 4:0. Na dvojcifernom víťazstve sa podieľal Ryan Leonard hetrikom, ku ktorému pridal dve asistencie, jeho spoluhráči z útoku Gabe Perreault a William Smith mali bilanciu 1+3. Šestnásťročný Cole Eiserman prispel k triumfu dvomi presnými zásahmi a s ôsmimi gólmi vedie poradie strelcov šampionátu. Jedným z hlavných rozhodcov zápasu bol Slovák Martin Jobbágy.