Slováci do 18 rokov si v B-kategórii ME zahrajú o postup do „áčka“

B-kategória ME do 18 rokov - štvrťfinále:



SLOVENSKO - Maďarsko 64:63 (29:34)



najviac bodov: Randuška 14, Gregor 13, Golian 12 - Lukácsi 22, Mezőfi 17, Rosta 11



hlasy po zápase:



Andre Bachmann, tréner Slovenska: „Som nesmierne hrdý na našich hráčov a celý realizačný tím. Päť týždňov sme tvrdo pracovali a sústredili sa na dosiahnutie tohto cieľa. Zápas síce nebol pekný, ale hrali sme na vysokej taktickej úrovni. Teraz si na chvíľu tento krásny moment a postup užijeme, a potom sa naplno koncentrujeme na zápas v semifinále.“



Maroš Golian, hráč Slovenska: „Do zápasu sme išli s extra motiváciou, lebo je to naša susedná krajina. Snažili sme sa eliminovať ich silné stránky, čo sa nám niekedy darilo a niekedy nie. My sme sa na druhej strane snažili hrať fyzickú hru. Zápas sme na konci dotiahli do úspešného konca. Tešíme sa z výhry a ideme sa pripravovať na ďalší zápas.“



Pitešť 1. augusta (TASR) - Basketbalisti Slovenska do 18 rokov postúpili na B-kategórii majstrovstiev Európy v rumunskom Pitešti do semifinále a jedna výhra ich tak delí od postupu medzi najlepšie tímy kontinentu. Po veľkej dráme zvíťazili vo štvrťfinále nad Maďarskom najtesnejším možným rozdielom - 64:63. V sobotu 2. augusta ich čaká v semifinále Dánsko.Naposledy sa niektorý z mládežníckych tímov Slovenska predstavil v A-kategórii v roku 2018, konkrétne to vtedy bolo dievčenské družstvo do 20 rokov. Rok predtým hral chlapčenský výber do 18 rokov v A-kategórii na turnaji v Bratislave a Piešťanoch.