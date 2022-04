Slováci do 18 rokov zdolali v druhom zápase Nórsko 5:2 a sú prví

A-skupina I. divízie MS do 18 rokov:

SLOVENSKO - Nórsko 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)



Góly: 8. Honzek (Sýkora, Šotek), 36. Sýkora (Honzek, Repčík), 36. Suchý (Kopecký, Žabka), 38. Dvorský (Čiernik, Molnár), 49. Honzek (Repčík) - 5. Bakke Olsen (Magnussen, Johnsen), 20. Bakke Olsen (Johnsen, Bakkevig). Rozhodovali: Bača (Poľ.) – Fraley (V.Brit.), Mantovani (Tal.), vylúčení: 7:9 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 2646 divákov.



SR: Eliaš - Nemec, Žabka, Nátny, Štrbák, Eperješi, Chromiak, Moško - Sýkora, Repčík, Honzek - Čiernik, Dvorský, Molnár - Suchý, Mišiak, Šotek - Jenčko, Gabriel, Križan - Kopecký

Nórsko: Stensrud - Papuga, Koch, Myhre, Wasenden, Larsen, Higson, Lie - Magnussen, Johnsen, Bakke Olsen - Lokkeberg, Bakkevig, Nygard - Vatne, Wold, Granath - Haugen, Ulvebne, Vesterheim - Dalen

Piešťany 12. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli aj druhý zápas domáceho turnaja A-skupiny I. divízie MS do 18 rokov. V utorok si v súboji ašpirantov na celkové prvenstvo poradili v Piešťanoch s Nórskom 5:2 a dostali sa na čelo tabuľky.Zverenci trénera Ivana Feneša nastúpia na svoj tretí duel vo štvrtok od 19.00 h proti Francúzsku, ktoré má na konte rovnako dve víťazstvá a šesť bodov. Slovensko sa na turnaji stretne ešte s Dánskom (15. apríla, 19.00 h) a Kazachstanom (17. apríla, 19.00 h).Duel dvoch ašpirantov na celkové prvenstvo sa hral od začiatku vo vysokom tempe a prvá šarvátka sa zrodila už po 68 sekundách. Na trestnú išli spoločne Dvorský s Larsenom. V 4. minúte zahákoval Štrbák a severania využili prvú presilovku, keď sa presadil Bakke Olsen. Vysoké napádanie súpera robilo domáci hráčom problémy, no postupne sa ľahšie dostávali cez stredné pásmo a ich aktivita vyústila v presilovku. Rovnako ako Nóri, aj Slováci ju dokázali využiť. Najprv trafil Repčík len do žŕdky, no akcia pokračovala, Sýkora prihral spoza bránky Šotekovi, jeho strelu Stensrud len vyrazil a pohotový Honzek vyrovnal - 1:1. Zápas mal grády aj v ďalších minútach a skórovať mohli oba tímy. Nygardovu strelu v početnej výhode zastavil pravý betón Eliaša, po Sýkorovej akcii v 13. minúte minul Kopecký bekhendom odkrytú bránku. Po ďalšom rýchlom útoku sa nepresadil ani Eperješi a v 15. minúte nepotrestal Nemcovu chybu Vesterheim. Do prestávky išli nakoniec s náskokom Nóri, keď päť sekúnd pred sirénou trafil z dorážky opäť Bakke Olsen - 1:2.Slováci odštartovali druhé dejstvo náporom a vybojovali si dve presilovky. V prvej síce ani raz nevystrelili na bránku, no v druhej súperom poriadne podkúrili. Najprv zazvonila žŕdka po Molnárovej strele a potom si Stensrud poradil so šancami Šoteka a Sýkoru. V 31. minúte chyboval brankár Eliaš pri rozohrávke, ale stihol zareagovať. Viac z hry však mali slovenskí hokejisti a v záverečnej päťminútovke tretiny predviedli gólový kolotoč. V 35. minúte sa pri presilovke rútil na bránku Čiernik, Stensrud jeho blafák vystihol, no tri sekundy pred návratom Bakkeviga na ľad kapituloval, keď ho tečom prekonal Sýkora. Prešlo len 32 sekúnd a Fenešovi zverenci videli. Po rýchlej kontre prihral Kopecký pod seba a Suchý z prvej rozvlnil nórsku sieť. Tlak domácich pokračoval, o ďalších 30 sekúnd prišiel faul Dalena a ďalšia využitá početná výhoda. Po peknej akcii a prihrávka Molnára a Čiernika zvýšil na 4:2 Dvorský. V závere ešte mohol znížiť Magnussen, ale Eliaš si poradil.V tretej časti tempo hry trochu upadlo. Slováci mohli definitívne zlomiť odpor súpera počas ďalšej presilovky, no Stensrud svojich dvakrát zachránil. Domáci však boli nebezpeční aj v ďalších minútach a súpera držali ďaleko od Eliaša, na ktorého za osem minút nešla ani jedna strela. V 49. minúte vyšiel domácim rýchly brejk, Repčíkovu strelu zastavil Stensrudov betón, ale pohotový Honzek ho dotlačil do siete, v ktorej skončil i on sám. Rozhodcovia si situáciu prešli ešte na videu a gól uznali - 5:2. Záver okorenila šarvátka Čiernika s Woldom, po ktorej išli obaja aktéri na trestnú, a Nóri pri hre 4 na 4 päť minút pred koncom odvolali brankára. Severania hrali potom aj 6 na 5 a ešte párkrát preverili schopnosti Eliaša, no duel už nezdramatizovali.1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 13:4 62. Francúzsko 2 2 0 0 0 8:5 63. Nórsko 2 1 0 0 1 11:7 34. Dánsko 2 1 0 0 1 9:5 35. Kazachstan 2 0 0 0 2 4:13 06. Japonsko 2 0 0 0 2 3:14 0