Slováci do 19 rokov vstúpili do kvalifikácie ME remízou s Bieloruskom

Prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov



12. skupina (Nemecko):



Bielorusko - SLOVENSKO 1:1 (1:1)

Góly: 46. Šumanski - 53. Gajdoš



Nemecko - Arménsko 5:0 (2:0)

Gifhorn 21. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov remizovala vo svojom prvom dueli 12. skupiny prvej fázy kvalifikácie ME s Bieloruskom 1:1. Na úvodný gól súpera na štadióne v nemeckom Gifhorne odpovedal vyrovnávajúcom zásahom Artur Gajdoš v 53. minúte.Ďalšími účastníkmi 12. skupiny sú Nemecko a Arménsko, domáci v stredajšom vzájomnom stretnutí vyhrali jednoznačne 5:0. Do tzv. elite round na jar budúceho roka postúpia prvé dva tímy z každej skupiny a najlepší z tretích miest. Finálový turnaj ME do 19 rokov sa uskutoční v júli 2023 na Malte.