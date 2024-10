Slováci do 19 rokov začali boj o ME výhrou nad Luxemburskom

kvalifikácia ME hráčov do 19 rokov, I. fáza:



SLOVENSKO - Luxembursko 2:1 (1:1)



Góly: 32. Kubka, 70. Petruška - 26. Nurenberg. Rozhodca: Starý (ČR), ŽK: Desurmont, Sabotič - Haša, Dikoš, Petruška



Slovensko: Húdok – Pališčák, Haša, Lami, Kuťka – Petruška, Dikoš (65. Pekelský), Faško – Kóša (84. Vavrík), Kubka (65. Staník), Adamkovič (56. Korba)







ďalší zápas 12. skupiny:



Severné Macedónsko - Lotyšsko 1:1







tabuľka:



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 2:1 3



2. Lotyšsko 1 0 1 0 1:1 1



3. Sev. Macedónsko 1 0 1 0 1:1 1



4. Luxembursko 1 0 0 1 1:2 0

Bascharage 9. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zvíťazili nad domácim Luxemburskom 2:1 v úvode turnaja I. fázy kvalifikácie ME. Víťazný gól strelil v 70. minúte stredopoliar Róbert Petruška. Zverenci Petra Fabuša sa v ďalšom zápase turnaja stretnú so Severným Macedónskom. Duel je na programe v sobotu 12. októbra o 18.00.