Slováci do 19 rokov zdolali Estónsko, no na šampionát sa neprebojovali

kvalifikácia ME hráčov do 19 rokov - Elite round:



5. skupina



Slovensko - Estónsko 3:1 (0:0)



Góly: 56. a 89. Gajdoš, 67. L. Sauer - 87. Ounapuu







ďalší výsledok:



Grécko - Írsko 1:0 (0:0)



Gól: 48. Smyrlis







tabuľka:



1. Grécko 3 2 1 0 5:1 7*



2. SLOVENSKO 3 2 1 0 6:3 7



3. Írsko 3 1 0 2 2:3 3



4. Estónsko 3 0 0 3 1:7 0



* Grécko postúpilo na záverečný turnaj

Waterford 28. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti do 19 rokov zvíťazili v záverečnom treťom zápase na turnaji kvalifikácie ME v írskom Waterforde nad Estónskom 3:1. Napriek tomu to však nestačilo na postup na záverečný turnaj, kam sa prebojovalo vďaka lepšiemu skóre rovnako sedembodové Grécko.Mladí Slováci v úvode turnaja zdolali domácich Írov 2:1 a neskôr remizovali 1:1 s Gréckom. Na záverečný turnaj na Malte sa prebojovali ako víťazi skupiny Gréci, ktorí v utorok zvládli duel s Írskom (1:0).