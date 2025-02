Slováci do 21 rokov začnú kvalifikáciu na futbalové ME doma s Andorrou

Rozpis zápasov Slovenska v kvalifikácii ME do 21 rokov o postup na ME 2027:



5. septembra (piatok), SLOVENSKO - Andorra



9. septembra (utorok), Moldavsko - SLOVENSKO



10. októbra (piatok), Írsko - SLOVENSKO



14. októbra (utorok), SLOVENSKO - Moldavsko



13. novembra (štvrtok), SLOVENSKO - Kazachstan



18. novembra (utorok), SLOVENSKO - Anglicko



27. marca 2006 (piatok), Kazachstan - SLOVENSKO



25. septembra 2026 (piatok), SLOVENSKO - Írsko



2. októbra 2026 (piatok), Anglicko - SLOVENSKO



6. októbra 2026 (utorok), Andorra - SLOVENSKO



Bratislava 7. februára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá svoj úvodný duel v D-skupine o postup na majstrovstvá Európy 2027 tejto vekovej kategórie 5. septembra proti Andorre na domácej pôde. "Sokolíkov" čakajú v boji o kontinentálny šampionát aj Anglicko, Írsko, Moldavsko a Kazachstan.Zástupcovia tímov kvalifikačnej D-skupiny našli zhodu na harmonograme zápasov počas spoločného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo krátko po štvrtkovom žrebe v sídle Únie európskych futbalových zväzov (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Jedným z členov delegácie Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorá sa zúčastnila na štvrtkovom žrebe, bol manažér oddelenia zabezpečenia reprezentačných tímov a technický vedúci reprezentácie do 21 rokov Martin Hrnčír, pre ktorého to bol štvrtý absolvovaný žreb kvalifikácie majstrovstiev Európy do 21 rokov.," uviedol Hrnčír podľa futbalsfz.sk.Slováci v septembri pocestujú aj do Moldavska. V októbri sa predstavia na pôde Írska a o štyri dni neskôr privítajú v "odvete" Moldavsko. Posledné dve stretnutia v roku 2025 odohrajú na domácej pôde. V novembri najprv privítajú Kazachstan a v utorok 18. novembra pricestuje favorit skupiny Anglicko. V budúcom roku "Sokolíci" odohrajú zostávajúce štyri stretnutia.,“ povedal Hrnčír pre web SFZ.V druhej polovici kvalifikačného cyklu ME do 21 rokov 2027 sa po prvýkrát bude postupovať podľa upraveného kalendára reprezentačných prestávok stanoveného Medzinárodnou futbalovou asociáciou (FIFA). Najväčšou zmenou je spojenie septembrovej a októbrovej reprezentačnej prestávky do jednej, ktorá bude miesto tradičných deviatich dní trvať až šestnásť dní. "," dodal Hrnčír.Šampionát o dva roky zorganizuje spoločne Albánsko a Srbsko. Deviati víťazi kvalifikačných skupín a najlepší tím z druhých miest po skončení kvalifikácie postúpia priamo na ME 2027. Zvyšných osem tímov z druhých miest kvalifikačných skupín následne odohrá baráž formou dvojzápasu doma – vonku proti jednému zo súperov. Z baráže vzíde zostávajúca štvorica postupujúcich.