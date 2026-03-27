< sekcia Šport
Slováci do 21 rokov zvíťazili v Kazachstane 3:1
V piatok v Turkestane zdolali domácich po góloch Nina Marcelliho, Artura Gajdoša a Milana Šimona Rehuša.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Turkestan 27. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov si pripísali piate víťazstvo v D-skupine kvalifikácie ME 2027. V piatok v Turkestane zdolali domácich Kazachov 3:1 po góloch Nina Marcelliho, Artura Gajdoša a Milana Šimona Rehuša. V priebežnej tabuľke sa posunuli na prvú priečku o bod pred Anglicko, ktoré čakalo v piatok večer stretnutie s Andorrou. „Sokolíci“ odohrajú ďalší duel v septembri, keď privítajú Írov.
Na európsky šampionát hráčov do 21 rokov, ktorý budú hostiť Albánsko a Srbsko, postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest. Ostatných na druhých priečkach bude čakať baráž.
Prvú nádejnú príležitosť nevyužil v 6. minúte Pira, ale zverenci Jaroslava Kentoša nečakali na gól dlho. Nurymbet fauloval v pokutovom území Páveka a nariadenú jedenástku premenil v 18. minúte Marcelli. Ešte predtým Kazach Karimov z priameho kopu spoza šestnástky prekopol bránu a Hrdina podržal svoj tím pri hlavičke Turganova po polhodine hry. Slováci tak išli do šatne s tesným náskokom.
Vedenie „sokolíkov“ zdvojnásobil v 56. minúte strelou spoza šestnástky do horných poschodí brány Gajdoš. Ofenzívny záložník bratislavského Slovana mohol o chvíľu neskôr skórovať opäť, keď ho do šance poslal klubový spoluhráč Marcelli, no Karimov v poslednej chvíli odvrátil loptu na rohový kop. V 71. minúte zas útočník Baníka Ostrava Pira napálil loptu do brvna. Domáci znížili v 79. minúte. Po spätnej prihrávke Jakubka podcenil situáciu Hrdina, čo využil striedajúci Toktybay, ktorý pred bránou obral o loptu slovenského brankára a lobom poslal loptu do siete. Kazachovia boli v závere nebezpeční, ale na opačnej strane upravil skóre na konečných 3:1 pre slovenskú „dvadsaťjednotku“ striedajúci debutant Rehuš. V nadstavenom čase využil zaváhanie súpera a z diaľky poslal loptu do siete ponad brankára.
kvalifikácia ME do 21 rokov:
D-skupina
Kazachstan - Slovensko 1:3 (0:1)
Góly: 79. Toktybay - 18. Marcelli (z 11 m), 56. Gajdoš, 90.+6 Rehuš. Rozhodcovia: Karaoglan - Sesigüzel, Elbil (všetci Tur.), ŽK: Askarov, Popov - Gajdoš, Hrdina
Kazachstan: Talyspajev - Amir, Askarov, Omatay (73. Agimanov), Turganov, Karimov - Popov (64. Trufanov), Baibek (46. Jessimbekov), Nurymbet, Valgušev (64. Žumat) - Bagdat (73. Toktybay)
Slovensko: Hrdina - Hranica, Jakubko, Mielke, Pávek - Hájovský (62. Sovič), Gidi, Chyla - Marcelli (89. Musák), Pira (74. Griger), Gajdoš (74. Rehuš)
tabuľka D-skupiny:
1. SLOVENSKO 7 5 1 1 15:10 16
2. Anglicko 5 5 0 0 13:0 15
3. Írsko 6 2 2 2 6:10 8
4. Andorra 7 2 0 5 5:9 6
5. Moldavsko 7 1 2 4 8:13 5
6. Kazachstan 6 1 1 4 4:9 4
zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027:
piatok 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok 6. októbra 2026: Andorra - SR
