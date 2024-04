Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odletí v sobotu do Fínska

Nominácia SR 18 na záverečnú prípravu a majstrovstvá sveta vo Fínsku (19. apríla - 6. mája 2024)







brankári: Martin Haroník (HC SLOVAN Bratislava), Alan Lenďák (MMHK Nitra/HK Slovan Levice), Patrik Brezáni (HKM Zvolen)



obrancovia: Adam Beluško (HC Košice), Andrej Fabuš (HC SLOVAN Bratislava), Samuel Húževka (VLCI Žilina-mládež), Adam Kálman (HC Olomouc), Samuel Kupec (HK DUKLA Trenčín/HC Topoľčany), Fabian Andrej Líčko (HC SLOVAN Bratislava), Tomáš Šlank (HO HAMIKOVO Hamuliakovo), Patryk Zubek (BARANI Banská Bystrica)



útočníci: Tomáš Chrenko )HK Nitra/HC Topoľčany). Ján Chovan (Tappara Tampere), Dario Lašš (VLCI Žilina-mládež), Michal Liščinský (HC Košice), Ondrej Maruna (Charlottetown Islanders), Adam Nemec (HK Nitra/HC Topoľčany), Tobias Pitka (Victoria Grizzlies), Tomáš Pobežal (HK Nitra), Pavol Prokopovič (HK Dukla Michalovce-mládež), Andreas Siraka (HK ŠKP Poprad), Michal Svrček (Brynäs IF), Miroslav Šatan (HC SLOVAN Bratislava), Tobias Tomík (HK DUKLA Trenčín), Nicolas Vrttel ( Lidingö Vikings)



Realizačný tím:



Manažér: Branislav Varga



Hlavný tréner: Martin Dendis



Asistenti trénera: Michal DostálL, Andrej Kmeč



Tréner brankárov: Adam Štepaonovský



Kondičný tréner: Ján Munka



Konzultant: Ivan Feneš



Video analytik: Pavol Rybár



Lekár: Matej Handžák



Maséri: Ľuboš Ondrejka, Štefan SýkorA



Médiá manažér Tomáš Lengyel







Piešťany 19. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odletí v sobotu ráno do Fínska, dejiska MS tejto vekovej kategórie. Šampionát privítajú od 25. apríla do 5. mája mestá Espoo a Vantaa v blízkosti Helsínk. Káder slovenského tímu krátko pred odletom opustili štyria hráči – obranca Maxim Petras a útočníci Richard Hazala, Alex Miroslav Zálešák a Leo Vratislav Krchňavý.Realizačný tím bude mať vo Fínsku zatiaľ k dispozícii trojicu brankárov, ôsmich obrancov a štrnástich útočníkov. Krátko pred štartom turnaja sa k mužstvu pripojí bek Luka Radivojevič. Na šampionátovú súpisku však môžu tréneri zapísať iba 20 korčuliarov a trojicu brankárov.“ pochvaľoval si v rozhovore pre portál hockeyslovakia.sk hlavný tréner reprezentácie do 18 rokov Martin Dendis.Mladí Slováci dosiahli zatiaľ v príprave dve víťazstvá nad Poliakmi (1:0 a 3:2), v dueloch s Čechmi prehrali 0:3 a 3:4 po predĺžení. Vo Velkom Meziříčí figuroval v zostave už aj Tomáš Pobežal, ktorý pomohol extraligovej Nitre k postupu do finále play off.priznal mladý útočník, ktorý sa teraz musí preorientovať z mužského do mládežníckeho hokeja. "K definitívnej miestenke na majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov je blízko poľský rodák Patryk Zubek, ktorý len začiatkom apríla získal slovenské občianstvo.“ povedal talentovaný zadák.Slovenskí reprezentanti odohrajú pred začiatkom majstrovstiev sveta ešte jeden prípravný zápas. V nedeľu o 13.00 SELČ si zmerajú sily s hokejistami Švajčiarska. V rovnakom čase odohrajú aj všetky zápasy v základnej A-skupine na MS. Šampionátovú púť odštartujú vo štvrtok 25. apríla proti hokejistom USA, ďalej vyzvú Lotyšov (26. apríla), Fínov (28. apríla) a Nórov (30. apríla). Najlepšie štyri tímy z oboch základných skupín postúpia do štvrťfinále, družstvá na piatej pozícii čaká boj o záchranu.