Slováci do Nórska idú bez trojice Dúbravka, Pekarík, Suslov

Senec 24. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa v utorkovom prípravnom zápase v Nórsku predstaví bez trojice Martin Dúbravka, Peter Pekarík, Tomáš Suslov. Brankár Newcastlu United dostal od trénera Francesca Calzonu osobné voľno, v kádri ho nahradil Dominik Takáč zo Spartak Trnava. Pekarík so Suslovom vypadli pre zranenia. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).



Pekarík aj Suslov museli počas sobotňajšieho prípravného zápasu s Rakúskom (0:2) opustiť ihrisko predčasne. Na druhý deň dopoludnia absolvoval pravý obranca Herthy Berlín a krídelník Hellasu Verona vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Po nej je jasné, že v zápase v Osle nebudú k dispozícii a vrátili sa do svojich klubov. "Magnetická rezonancia ukázala, že Peťo Pekarík má poškodený pravý stehenný sval. Liečba sa odhaduje na 3 až 6 týždňov a tak nemalo význam, aby s nami letel do Nórska. Tomáš Suslov tiež nebude môcť hrať a rovnako do Osla nepocestuje. Aj on absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Má čiastočne natrhnuté väzy v pravom členku, liečba sa odhaduje na 3 až 4 týždne," povzdychol si lekár národného tímu Zsolt Fegyveres. Calzona sa rozhodol na ich miesto nepovolať nikoho.



V marcovom asociačnom termíne talianskemu koučovi chýba plejáda hráčov. Počítať nemôže s kapitánom Milanom Škriniarom, Róbertom Polievkom, Denisom Vavrom, Ivanom Schranzom, Ľubomírom Šatkom, Matúšom Berom a Erikom Jirkom. Brankár Takáč sa objavil na tréningu v Senci už v nedeľu po zápase s Rakúskom.