NOVÁ KOLEKCIA PRE SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV: Motívom je futuristický svet

Na snímke prezentácia oblečenia pre slovenských olympionikov a paralympionikov na zimné olympijské a paralympijské hry v Pekingu 2022, v Bratislave 19. januára 2022. Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 19. januára (TASR) – Slovenskí športovci sa na zimných olympijských a paralympijských hrách v Pekingu predstavia v oblečení, ktorého motívom bude futuristické videnie sveta. Na stredajšom spoločnom podujatí Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Slovenského paralympijského výboru (SPV) s názvom Misia Peking 2022 odprezentovali oficiálnu kolekciu oblečenia oboch výprav.Pred rokom na preložených OH 2020 v Tokiu tvorcovia kolekcie na oficiálnom oblečení a doplnkoch využili čatajský vzor, resp. na minulých ZOH 2018 v Pjongčangu to bol zasa čičmiansky vzor (štvrtýkrát). Tradícia pokračuje, keď aj teraz sa na oblečení objavil čatajský vzor. Výrobca kolekcie značka 4F ďalej nechal vzniknúť Fúzii technológie a prírody, ktorej inšpiráciou bolauviedli tvorcovia kolekcie, ktorá zahŕňa oblečenie pre tréningy, súťaže, ako aj spoločenské pre slávnostné ceremoniály. Slávnostný odev bude mať premiéru v pondelok 24. januára na sľube členov výpravy u prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Na akcii spojenej s prehliadkou oblečenia sa zúčastnili i veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Lijie Sun, generálny sekretár SOŠV Jozef Liba i prezident SPV Ján Riapoš. Nechýbali olympijské víťazky Anastasia Kuzminová a Zuzana Rehák-Štefečeková, resp. viacnásobná paralympijská šampiónka Veronika Vadovičová.Oblečenie do Číny si už mali možnosť vyskúšať aj ambasádorka Kuzminová v pozícii "modelky", či Adam Žampa v extrémnych tatranských podmienkach na mrazivom Skalnatom plese.povedala trojnásobná olympijská víťazka v biatlone.povedal Adam Žampa, pre ktorého bude Peking 2022 už tretími olympijskými hrami.V priestoroch generálneho partnera Slovenského paralympijského tímu (SPT) Peking 2022 spoločnosti SPP, a. s., sa uskutočnila aj slávnostná inaugurácia poštovej známky k nadchádzajúcim Zimným olympijským a paralympijským hrám Peking 2022, ktoré sa prvýkrát v histórii budú označovať týmto spoločným názvom. Metropola Číny privíta v dňoch 4.–20. februára olympionikov z celého sveta a následne v dňoch 4.–13. marca paralympijských športovcov.V duchu zbližovanie olympijského a paralympijského športu vo svete sa zrodila aj emisia poštovej známky na Slovensku. Ide o historický moment, keď olympijská a paralympijská známka sa síce budú používať samostatne, ale spolu vytvoria jeden celok, čo kopíruje aj stále intenzívnejšiu spoluprácu Slovenského paralympijského výboru (SPV) a Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) pri projektoch účasti slovenských športovcov na vrcholných športových podujatiach, v tomto prípade ZOH a ZPH. Autormi známok sú akademickí maliari Igor Piačka (SPV) a Marian Komáček (SOŠV). Na známke dominujú športy parahokej a boby, spája ich motív Tigra, v roku, ktorého sa podľa čínskeho kalendára hry konajú. V oboch športoch bude mať Slovensko zastúpenie aj v Pekingu, kde parahokejistov čaká historická premiéra. Spájanie známok zároveň symbolizuje celkové spájanie sa športu zdravých aj zdravotne znevýhodnených vo svete – napríklad v USA funguje spoločná inštitúcia Olympijský a Paralympijský výbor (USOPC), hry v Paríži 2024 sa už dokonca budú konať pod jedným logom.Na podujatí predstavili aj olympijskú kolekciu slovenských euromincí s príležitostným žetónom (medailou). Mince k XXIV. ZOH v Pekingu vyhotovia nasledovne: lesklé, špeciálne neobiehajúce (6000 ks), proof-like – balené v plexi kazete (1200 ks) a proof-like – balené v drevenej kazete (700 ks).