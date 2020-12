Slováci do štvrťfinále na MS20 zo 4. miesta, Švédi prišli o sériu

Edmonton 31. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov postúpili do štvrťfinále MSJ v Edmontone zo štvrtého miesta A-skupiny. Rozhodla o tom prehra Švajčiarska s Nemcami (4:5), ktorí vďaka zisku troch bodov vytlačili z tretej priečky zverencov trénera Róberta Petrovického.



Slováci nastúpia vo štvrťfinále proti najlepšiemu tímu B-skupiny, ktorým bude jeden z trojice Rusko, Švédsko alebo USA. Štvrťfinálové zápasy sú na programe 2. januára.



V noci na štvrtok sa v šlágri B-skupiny zrodila prvá prehra Švédov na turnaji. Nad ich sily bolo Rusko, ktoré sa vďaka výhre 4:3 po predĺžení dostalo na prvé miesto tabuľky. Trikrát skórovalo v presilovke.



Švédi nenatiahli pozoruhodnú sériu 54 víťazných zápasov v základnej časti MSJ. Naposledy v tejto fáze prehrali 31. decembra 2006 na "domácom" šampionáte v Leksande s USA (2:3 pp).



MS do 20 rokov:



A-skupina:



Švajčiarsko - Nemecko 4:5 (0:3, 0:1, 4:1)

Góly: 50. Delémont (Allenspach, Canonica), 51. Dähler, 59. Meier (Allenspach), 60. Knak (Meier, Baragano) – 5. Peterka (Elias, Stützle), 10. Stützle (Elias, Peterka), 18. Peterka (Stützle, Elias), 34. Stützle (Peterka), 58. Peterka (Stützle)



tabuľka:



1. Kanada 3 3 0 0 0 29:3 9*

2. Fínsko 3 3 0 0 0 15:4 9*

3. Nemecko 4 1 1 0 2 14:28 5*

4. SLOVENSKO 4 1 0 1 2 5:13 4*

-------------------------------------

5. Švajčiarsko 4 0 0 0 4 5:20 0



*-istý postup



B-skupina:



Rusko - Švédsko 4:3 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 8. Afanasjev (Abramov, Gricjuk), 20. Amirov (Podkolzin), 50. Kirsanov (Kňazev, Amirov), 65. Chusnutdinov (Amirov, Čisťakov) – 15. Costmar (Gunler, Holmström), 36. Holtz (Andrae, Johansson), 59. Gunler (Holtz, Söderström)



tabuľka:



1. Rusko 4 2 1 0 1 16:9 8*

2. Švédsko 3 2 0 1 0 14:5 7*

3. USA 3 2 0 0 1 21:5 6*

4. Česko 3 1 0 0 2 3:14 3

------------------------------------

5. Rakúsko 3 0 0 0 3 1:22 0



*-istý postup