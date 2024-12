Slováci dopísali na súpisku Fedora, Šatan pre zranenie skončil

Ottawa 30. decembra (TASR) - Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov dopísalo na šampionátovú súpisku útočníka Róberta Fedora. Mužstvu Ivana Feneša pomôže už v pondelkovom (19.00 SEČ) záverečnom zápase tímu v B-skupine v Ottawe proti Kazachstanu. Na juniorskom šampionáte však pre zranenie už nebude môcť pokračovať center Miroslav Šatan mladší.



Fedor v tejto sezóne odohral za Michalovce v extralige 15 zápasov, no nezapísal sa do kanadského bodovania. Nastúpil aj v ôsmich dueloch za juniorku klubu a predstavil sa aj v drese Trebišova v nižšej slovenskej súťaži.



Šatan hral vo všetkých troch doterajších stretnutiach Slovenska. Proti Švédsku (2:5), Švajčiarsku (2:1) a Česku (2:4) však nebodoval. Práve po nedeľňajšom stretnutí s Českom absolvoval komplexné vyšetrenia a momentálne je v stabilizovanom stave. V ďalších dueloch, ale nebude môcť nastúpiť. Informoval o tom v tlačovej správe Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).