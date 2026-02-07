< sekcia Šport
Slováci hrajú vo Francúzsku 1:1, Gombos prehral s Rinderknechom
Autor TASR,aktualizované
Le Portel 7. februára (TASR) - Slovenskí tenisti hrajú po úvodných dvojhrách zápasu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára vo Francúzsku nerozhodne 1:1. O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v Le Portel zaslúžil Arthur Rinderknech, ktorý zdolal slovenskú dvojku Norberta Gombosa 7:6 (1), 7:6 (6). V tajbrejku druhého dejstva odvrátil tri setbaly. V úvodnom singli zvíťazil Alex Molčan nad Alexandrom Müllerom 6:4, 6:4.
Nedeľňajší program v hale Le Chaudron otvorí o 13.30 h štvorhra, v ktorej by mali nastúpiť Benjamin Bonzi s Pierrom-Huguesom Herbertom proti páru Lukáš Klein, Miloš Karol. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Rinderknecha a Molčana. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Müller a Gombos. Víťaz duelu postúpi do septembrového 2. kola kvalifikácie, v ktorom sa bude bojovať o účasť na finálovom turnaji prestížnej tímovej súťaže v Bologni. Slováci by v prípade triumfu vo Francúzsku nastúpili proti lepšiemu z duelu medzi druhou nasadenou Kanadou a Brazíliou.
Gombosovi vyšiel úvod zápasu s Rinderknechom, keď v treťom geme vďaka výborným returnom prelomil podanie francúzskej jednotky a ujal sa vedenia 2:1. Rinderknech však v ďalších minútach otočil na 5:2 a bol blízko k zisku prvého setu. Gombos nezložil zbrane, vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk. V ňom však dominoval Rinderknech, ktorý dovolil uhrať slovenskému reprezentantovi iba jedinú loptičku. V druhom dejstve si obaja hráči držali podanie, a tak sa k slovu dostal opäť tajbrejk. V ňom viedol Gombos 6:3 a mal k dispozícii tri setbaly. Rinderknech však získal päť bodov za sebou, predviedol niekoľko famóznych úderov presne na čiaru a vyrovnal na 1:1.
Gombosa po zápase mrzela koncovka tajbrejku druhého setu. „Celý týždeň som sa cítil veľmi dobre, možno aj preto mi dal kapitán šancu. Veľmi som sa tešil na tento zápas, povrch vo Francúzsku mi celkom sedí. Začal som veľmi dobre, potom som mal horšiu fázu, nešiel mi servis a Rinderknech to využil. Na konci prvého setu som vycítil šancu, pomohol mi chybami. Škoda prvého tajbrejku, zahral tam veľmi dobre a nemal som šancu. Viac ma však mrzí druhý tajbrejk. Bol som lepší hráč, no popadali mu tam neskutočné údery. Možno mal viac šťastia, zahral to veľmi dobre, taký je tenis. Pozitívne je, že dokážem hrať vyrovnanú partiu aj s takýmito kvalitnými hráčmi. Fyzicky aj herne sa cítim veľmi dobre. S trénerom ešte pracujeme na veciach, ktoré by som mohol zlepšiť."
Slovenský kapitán Tibor Tóth bol spokojný s výkonmi oboch singlistov. „Hodnotím to veľmi dobre. Pred zápasom sme si hovorili, že budeme radi, keď bude po prvom dni 1:1. Teraz nás trochu mrzí, že Norbi nevyhral druhý tajbrejk. V posledných štyroch výmenách zahral Rinderknech trikrát na čiaru. Je to 31. hráč sveta, má svoju kvalitu. Alex Molčan odohral fantastický zápas, skvele sa hýbal na nohách, menil rytmus. Zaslúžene zvíťazil. Ani Norovi nemám čo vyčítať, bol čoraz istejší vo výmenách. Chýbala loptička a tretí set mohol byť všelijaký. Obaja chalani nechali na kurte všetko a ukázali, že za Slovensko sa hrá srdcom," uviedol Tóth pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
Francúzsko - SLOVENSKO 1:1 po úvodných dvojhrách
Alexandre Müller - Alex Molčan 4:6, 4:6
Arthur Rinderknech - Norbert Gombos 7:6 (1), 7:6 (6)
