Slováci idú do boja o ZOH bez prípravného zápasu, Frühauf: Nevyšlo to

Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti neodohrali pred finálovým kvalifikačným turnajom o ZOH 2026 ani jeden prípravný zápas. Ich súperi Rakúsko, Maďarsko a Kazachstan majú za sebou aspoň po jednej konfrontácii, čo tréner Craig Ramsay vyhodnotil ako ich menšiu výhodu. Podľa kanadského kouča však bolo dôležitejšie, aby sa jeho zverenci lepšie pripravili v tréningovom procese.



Rakúšania uspeli minulý týždeň dvakrát proti Slovinsku 2:1, Kazachstan odohral prípravný zápas s Chomutovom (4:2). Maďari si zasa zmerali sily s Ukrajinou (3:6). "Áno, myslím si, že hrať nejaký zápas pred turnajom je trochu výhoda. Chceli sme hrať nejaké zápasy aj my, ale povedal som, že najdôležitejšie je dať hráčov dokopy a uistiť sa, že pochopili, ako chceme hrať. Musíme si pripomenúť, čo chceme robiť. A myslím si, že to pôjde ľahko, pretože všetci už pod mojím vedením hrali," uviedol Ramsay.



Jeho asistent Peter Frühauf prezradil, že zorganizovať prípravný zápas komplikoval najmä neštandardný termín: "Chceli sme viac tréningových dní a určite aspoň jeden, minimálne dva zápasy odohrať v príprave. Ale toto je realita. Je to neortodoxný čas, termín a nezvyčajná akcia. Vo vyspelých hokejových krajinách ani nevedeli, že nejaká kvalifikácia prebieha. Takže bolo ťažké to celé dať dokopy. My sme samozrejme prosili kluby, aby nám hráčov uvoľnili skôr, ale oni sa logicky pripravujú na sezónu a bohužiaľ to nešlo. Takže boli v hre aj nejaké prípravné zápasy, ale to úplne padlo hneď v začiatku. Riešili sme to veľmi dlho, ale nakoniec to vzišlo aj z týchto dôvodov, že v podstate nám kluby neuvoľnili hráčov v dostatočnom počte, nemohli sme točiť nejaké dve päťky."



V boji o miestenku na ZOH, ktorú si vybojuje iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín, budú v drese Slovenska hrať aj traja hráči pôsobiaci v KHL. Obrancovia Martin Gernát, Mário Grman a útočník Adam Liška. Niektorí ich spoluhráči sa však vyjadrili, že s tým majú morálny problém. "Ja si myslím, že verejnosť sa o tom rozprávala až dosť. Teraz sme tu a každý jeden z tých chalanov už mal čas toto celé sprocesovať a keďže prišiel, tak je pripravený bojovať o olympiádu s celým tímom. To znamená, že budeme vystupovať ako tím, budeme trénovať ako tím a dúfam, že sa na tú olympiádu dostaneme," dodal Frühauf.







V Bratislave nastúpia Slováci najskôr vo štvrtok 29. augusta proti Rakúsku (18.00), o deň neskôr v rovnakom čase proti Maďarsku a v poslednom zápase nastúpia v nedeľu tiež o 18.00 proti Kazachstanu. "Keď si spomeniem na Kazachstanu na MS v Rige, viem, ako dobre hrali. Rakúšania tento rok na majstrovstvách sveta trápili favoritov a to nie náhodne, oni naozaj hrali poctivý, rýchly a vo veľa momentoch aj 'chytrý' hokej, čo sme tak v minulosti od nich nečakali. Takže my sa musíme pripraviť na dobre organizovaného súpera a nebude to určite jednoduché," uviedol asistent trénera Ramsayho.



Slováci sú však napriek tomu favorit turnaja. Na kvalifikačnom turnaji pred tromi rokmi v Bratislave zdolali okrem Rakúska 2:1 aj Poľsko 5:1 a Bielorusko 2:1. Postúpili na ZOH do Pekingu, kde si vybojovali bronzové medaily. Podľa Frühaufa sa nedá nič predikovať. "Samozrejme papierovo možno favoriti sme, ale určite nie na ľade. Ja očakávam, že to budú veľmi nepríjemné zápasy a často aj vyrovnané a dúfam, že to zvládneme a postúpime. Rozhodne asi každý jeden zápas, nemôžme si vybrať slabší deň. Ako sme sa už rozprávali, je to neortodoxná situácia v lete. Máme tu dosť zámorských hráčov, nie sú v klubovom vyťažení, kde majú tímové tréningy a prípravné zápasy a o to ťažšie to pre nás bude hneď v prvom zápase. Ale ja verím tomu, že šatňa je nastavená, kvalita tam je dostatočne vysoká na to, aby sme sa s tým popasovali a zvládli to."